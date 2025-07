Río Negro: Rivero agita su mileísmo de la primera hora, va por el Senado y lastima las chances de Villaverde

“Hicimos un gran esfuerzo para armar el apartido, nadie creía que íbamos a allegar. Somos los originales. Me invitaron a La Libertad Avanza, pero no acepté porque no comparto el estilo, tuvieron un proceso oscuro con 700 adhesiones truchas”, rememoró Rivero, convencido del andar cerca de Milei para competir como una de las alternativas al peronismo y a Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck.