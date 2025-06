Cristina Fernández de Kirchner denuncia un régimen de visitas arbitrario y recurre a la Justicia

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron que se deje sin efecto el punto de la resolución dictada el pasado 17 de junio que exige un listado previo de allegados autorizados y subordina otras visitas a la aprobación judicial. Según el escrito, esa disposición “no registra antecedentes, no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada”, lo que, advierten, afecta no sólo los derechos personales de la dirigente sino también “los de millones de personas que ella representa”.