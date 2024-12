Corrientes: el PJ trabaja su unidad y mira la ruptura radical para armar un gran frente contra Gustavo Valdés

El 9 de marzo, el PJ de Corrientes elegirá su nueva conducción y delineará las candidaturas para una gobernación, lugar esquivo desde el retorno democrático. Con una base histórica que araña los 30 puntos, la alternativa de sumar a otros sectores de la política provincial abre camino a una esperanza que deberá dirimirse en un ballotage.

Con los sectores identificados con los intendentes Martín “Tincho” Ascúa (Paso de los Libres) y Emiliano Fernández Recalde (Virasoro); y el diputado provincial del Germán Braillard (Frente Renovador), recorriendo la provincia para construir sus candidaturas, los referentes del PJ destacan que el proceso que derivará en una unidad que permitirá construir un espacio lo suficientemente fortalecido como para evitar fugas y listas alternativas.

Sin diáspora interna, afirman, la batalla final será contra La Libertad Avanza. La lectura se compone de dos elementos centrales. El primero reconoce en la dificultad Valdés para construir un sucesor. La otra en la potencia de la figura del Presidente que, a contramano del gobernador, proyecta desde su sello partidario una base de apoyos que le garantiza un piso electoral lo suficientemente alto como para meterse en un segundo round electoral.

Los peronistas correntinos no cuestionan el liderazgo de la Valdés, aunque aprovechan del centralismo que supo construir para robustecer la mirada que empuja el fenómeno del pato rengo, que se produce cuando todos los sectores políticos y sociales empieza a darse cuenta que el poder irremediablemente terminará.

Esperan a un Valdés candidato al legislativo local para empujar la boleta a la gobernación, pero ven que el mandatario provincial no logra construir la confianza que necesita en alguno de los muchos nombres que desde el radicalismo se menciona para sucederlo. Por eso, señalan, si Valdés eligiese a su hermano Juan Pablo, la decisión sería totalmente lógica. “No es un capricho, tiene todo el sentido del mundo”, considera una de las fuentes partidarias a Letra P.

Sin embargo, en esa lectura que habla del poder de Valdés hay un elemento que no dejan de soslayar: el impacto del caso Loan, el niño que lleva más de 200 días desaparecido.

Como muestra de eso, sacar a relucir un gesto que también desnuda la existencia de esa preocupación por parte del mismo gobernador. Hace dos semanas, Ascúa salió a responder públicamente una presentación judicial que el gobernador había interpuesto por presuntas “injurias” de parte del intendente de Paso de los Libres.

