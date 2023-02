La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti , consideró este martes que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son candidatos para las elecciones de este año, y pidió que "no haya proscripciones internas" en el Frente de Todos, tal como lo sugirió el funcionario bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque .

“Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos, no podemos discutir una interna que no existe. El escenario no es ese”, sostuvo Cerruti, en declaraciones a la radio Futurock.