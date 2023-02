Rossi: "No hay dentro del FdT nadie que tenga poder de veto"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi , aseguró que no hay en el Frente de Todos (FdT) ninguna persona que tenga la facultad para decirle a otra que puede o no presentarse para competir electoralmente. La sentencia apunta contra los sectores que buscan impedir una candidatura del presidente Alberto Fernández , entre los que se ubica en primera fila el kirchnerismo y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , sobre quien reparó en que es importante escucharla antes que sugerirle qué debe hacer en términios políticos y electorales.

"Hay sectores que son más importantes que los otros, que tienen una mayor capacidad de concentrar voluntades, pero nadie tiene poder de veto sobre otro. No está bueno que alguien le diga a otro ‘vos no podés ser candidato’. Alguna vez me lo dijeron a mí y no me gustó para nada", sostuvo en declaraciones a FutuRock y en respuesta a quienes no quieren que el presidente Alberto Fernández compita por su reelección.