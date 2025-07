La obra de la pista del Aeropuerto de Rosario se demora por una interna del gobierno de Javier Milei

La apertura de los sobres con las cinco ofertas para realizar la obra en la terminal aérea más importante de la Bota fue a principios de mayo, y fue el último acto relevante en el proceso licitatorio. Luego de eso, como contó Letra P , una de las constructoras participantes impugnó a dos de sus competidoras , las que habían presentado las ofertas más bajas, por no cumplir con las exigencias técnicas y legales y haberse presentado “en forma temeraria y a precio vil con el único fin de presionar por su contratación”.

Esa impugnación no tuvo aún una resolución, ni tampoco se avanzó en la adjudicación de la obra. Lo que desde el ORSNA indicaban que llevaría pocos días, ya insumió casi tres meses. Lo que habría complicado el proceso, informaron fuentes del Gobierno, es el reciente cambio de la cúpula del organismo: hace un mes renunció Hernán de Arzuaga Pinto , un abogado que venía ejerciendo su presidencia y dimitió luego de que se conozca la intención de Federico Sturzenegger de fusionarlo con la Administración Nacional de Aviación Civil .

Tras esa renuncia, al frente del organismo asumió Facundo Leal , un abogado mendocino con raíces en el massismo y una extensa carrera en ARSAT, empujado por Luis Pierrini , su coterráneo secretario de Transporte. Leal es secundado por Noelia Ruiz , una exdiputada bonaerense del PRO oriunda de Mercedes que también viene de un paso por ARSAT y es vinculada a Santiago Caputo . Es la nueva cúpula la que frenó la licitación, según describió una garganta, porque no quieren rubricar con su firma un proceso que ya viene complicado por la guerra de constructoras.

En Santa Fe la impaciencia crece: aunque es el ORSNA el que conduce la licitación, el financiamiento se reparte en partes iguales entre ambas administraciones. La obra es cada vez más necesaria y en el gobierno provincial temen que tras una reunión que se hará este jueves les notifiquen la decisión del organismo nacional de correrse. Sería un problema, no por el financiamiento -en la Bota dicen que no tienen problemas de hacerse cargo de toda la obra-, sino por la pérdida de tiempo: si eso sucede, no quedaría otra que patear los trabajos para 2026.