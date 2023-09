Con 1,8 millones de votos en el bolsillo -contra los 2,8 millones de Axel Kicillof -, Piparo intenta posicionarse como la opositora con más chances de derrotar a Unión por la Patria (UP) en el distrito del 37 por ciento del padrón electoral nacional. La pelea, dice, es entre dos, porque el candidato de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti , quedará en un segundo plano: "No va a retener los votos de Diego Santilli y personalmente creo que ni siquiera va a retener los votos propios", lanza.

-Vamos a pelear todos los votos. El foco central de la campaña de La Libertad Avanza es la provincia de Buenos Aires, básicamente porque en la mayoría de las demás provincias ganamos y acá no.

-Hay una idea de que si La Libertad Avanza crece cinco puntos en Buenos Aires, Milei puede ser presidente en primera vuelta. ¿Ese es el objetivo?

-No. Javier quiere que yo gane la provincia de Buenos Aires. Y estamos convencidos de que podemos hacerlo. Hay muchos factores sobre la mesa. Lo más importante es que no creemos que Grindetti pueda retener los votos de Santilli. Creo que no podrá retener ni los propios, los suyos. Hoy, la expectativa en la elección es otra.

-Es una pelea de tres en Buenos Aires. ¿O considera que Grindetti no está en ese ring?

-No subo a Grindetti a ese ring. La competencia es entre Kicillof y yo. La continuidad del kirchnerismo versus el liberalismo. Los ejes de esa pelea son los mismos sobre los que venimos llevando adelante nuestra campaña. Vamos a dar la discusión hablando de seguridad, salud y educación. Yo no vengo a contar para atrás. Todos los bonaerenses saben que la provincia está devastada y que le faltan recursos.

12.JPG

-Dijo que los perjudicó la falta de fiscales. ¿Cómo van a revertir eso en octubre?

-Hay dos ejércitos muy aceitados, de un lado y del otro, que trabajaron para fiscalizar para sus fuerzas, pero también para hacer maniobras fraudulentas. Cada día se anotan más fiscales, pero no nos vamos a engañar: es imposible llegar a equiparar esos ejércitos pagos que tienen los grandes partidos políticos.

-Entonces, ¿cuál será la estrategia?

-Saldremos a repartir la boleta casa por casa. Que la gente llegue al domingo 22 con la boleta en la mano, que no tenga que buscarla en el cuarto oscuro. Eso lo podemos mejorar muchísimo con la militancia en la calle, con voluntarios.

-¿Tienen una estimación de cuánto pueden haber perdido por esa falta de fiscales?

-Entre tres y cinco puntos. En muchísimas urnas coinciden las denuncias de falta de boletas con los porcentajes de voto en blanco. La gente entró y votó en blanco porque no encontró nuestra boleta. Esa es la foto real. Nosotros estamos mucho más cerca de Kicillof de lo que mostraron los números de la PASO. Y hoy, más cerca aún, porque Juntos por el Cambio se desmembró, se autodestruyó. Y la gente ve que la única opción para ganarle al kirchnerismo somos nosotros.

11.JPG

Reforma del Estado y "plan motosierra"

-¿Qué ideas tiene sobre el estado bonaerense? Grindetti mostró esta semana un organigrama del gobierno de la provincia en televisión…

-Lo de Grindetti lo vi bastante berreta. Es una copia barata de lo que hizo Javier. No dijo nada sobre lo que iba a hacer. Dijo que hay que ver si es eficiente o no y para mí lo central es decir que vamos a recortar muy fuerte el gasto político. Los cargos políticos se triplicaron en los últimos años y ya eran muchos. En la provincia tenemos directores de áreas muy importantes de 19 años. ¿Qué formación pueden tener para ocupar ese cargo? El gasto político es una obscenidad: choferes, secretarias, asesores, celulares…

-¿Está planteando replicar el “plan motosierra” en Buenos Aires?

-Sí, para el gasto político. Lo vamos a bajar muchísimo. Yo voy a llegar al gobierno sin ninguna atadura. No necesito llenar cargos políticos.

-¿Se imagina eliminando ministerios?

-Sí, totalmente. Tengo pensado cuáles, lo estamos trabajando con los equipos técnicos. Tengo decidido que haya nueve ministerios. Educación, Salud y Seguridad serán los tres ejes. El resto lo estamos estudiando. Pienso mucho en el gabinete: ya tengo los nombres que me van a acompañar. Obviamente, los vamos a anunciar en su momento.