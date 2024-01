Julián Galdeano: "Defendemos al gobierno de Pullaro como propio"

- ¿Cómo es su relación con Losada hoy?¿Está peleado?

- No, al contrario, todo muy bien. Estamos en contacto permanente, somos del mismo espacio político y articulamos con periodicidad, armando agendas juntos, acompañando lo que tengamos que hacer desde la provincia y desde el plano nacional, en sintonía con todos

- ¿Pullaro le ofreció el lugar en la gestión o usted lo pidió?

- Una cosa que hablé con Maxi fue que yo entendía que ni él necesitaba que yo esté ni yo necesitaba estar. Fuimos buscando un lugar donde yo pudiera ser de utilidad y le dé mi impronta, considerando que no era del espacio del gobernador pero que tenemos objetivos comunes y con la coalición que juntos empezamos a construir. No incluía solamente mi integración personal, sino de todo un espacio. Defendemos al gobierno como propio porque lo entendemos así.

- ¿Qué misión le dio?

- Me pidió que haga un aporte por encima de la coyuntura diaria de los ministerios, que le aporte una mirada transversal, más estratégica, a la gestión de cada una de las áreas. Él fue ministro y sabe que el vértigo cotidiano te absorbe muchísimo. Además de las cuestiones de vinculación institucional -el gobierno quiere un fuerte vínculo con los santafesinos-, hay también una apuesta a un modelo más moderno y más cercano, con propuestas disruptivas para disminuir la burocracia.

- ¿Es cierto que hay una idea de propiciar la construcción de una especie de Fundación Mediterránea santafesina?

- Hay una idea de que Santa Fe sea el motor de la región centro-litoral. El primer aspecto es tener objetivos comunes. Pullaro tiene gran capacidad política para ser protagonista de ese proceso de articulación de la región. La gravitación que va a tener Santa Fe, si hacemos las cosas bien, va a ser de muchísima mayor relevancia de la que ha tenido todos estos tiempos, y en eso los cordobeses nos han sacado mucha ventaja. Ha llegado el momento de que Santa Fe tenga un protagonismo distinto en el contexto nacional, y eso se puede dar entre todos.

- ¿Piensa que todo ese proceso puede traducirse en una proyección nacional de Pullaro?

- En política nunca hay que descartar nada. Si Santa Fe tiene un buen gobierno, Santa Fe y sus dirigentes, los santafesinos, empezando por el gobernador, no tienen techo. Mostrar hoy respuestas a los temas que Santa Fe no pudo resolver durante tanto tiempo, empezando por la violencia, pero siguiendo por el fuerte acompañamiento de los sectores productivos, por un proyecto que genere inversiones, que dé garantías en términos de lo que se va a hacer en infraestructura, es algo inédito para las provincias argentinas.

- ¿Cómo quedó la relación de Felipe Michlig tras su renuncia al gobierno?

- Felipe es uno de los arquitectos principales de Unidos y lo va a seguir siendo como presidente de la UCR. Él mantiene una relación de afecto muy cercana con el gobernador y no veo que se resienta porque no sea ministro, tiene otro rol hoy que es ser un protagonista indudable del Senado y en la política de la coalición. Una buena gestión puede ser el puntapié para ganar una elección, pero no la garantizas sin política, y la política la seguiremos llevando adelante los que tenemos más responsabilidades. Sin dudas, uno es Felipe, yo no percibo ningún chisporroteo ni ninguna bronca.

- ¿Cómo ve a Milei? ¿Está de acuerdo con el DNU y la ley ómnibus?

- Muchos de los temas que están planteados uno las comparte, luego de eso viene la cuestión institucional de cómo se han planteado. En el fondo es una pulseada política de un gobierno débil en el Parlamento y sin una gran vocación de diálogo político con la oposición. Si uno mirara abstraído de todo, diría que acá hay una falla constitucional, pero no estaría viendo lo que realmente está en juego que es el posicionamiento y la debilidad o fortaleza con la que un gobierno comienza.

- ¿Qué postura tomaría?

- No hay que tener una postura radicalmente opositora, sino intentar que el gobierno tenga salidas, como lo que han hecho los legisladores nacionales del radicalismo, presentando leyes espejos del DNU y buscando un debate constructivo de la ley ómnibus, porque si tiene una derrota, va a ser un gobierno débil de entrada y los argentinos vamos a haber perdido una oportunidad. En los temas en que nuestra provincia sea beneficiada o no sea afectada, podremos acompañar sin inconveniente, y ese es el desafío que nos pusimos dentro de Unidos.