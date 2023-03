Canje de la deuda en dólares: Massa pedirá una auditoría a la UBA

Sobre el caso particular de la ANSES, el ministro dijo en diálogo con Radio Mitre que con esta decisión la entidad ganará “poco más de dos mil millones de dólares”. Asimismo indicó que de este modo “se mantiene la dolarización y se da la posibilidad de que al momento de vender se pueda elegir liquidar por inflación o en dólares”.

https://twitter.com/GabyRubinstein/status/1638555479080157185 El Estado, sin usar reservas del BCRA, seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa. — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) March 22, 2023

"Entiendo que cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto, y eso, lleva a opiniones anticipadas. Nos tiene que permitir fortalecer el fondo de garantías que a lo largo de estos 3 años aumento en términos de transacciones y su valor en dólares", remarcó y adelantó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) auditará la operación, y “si determina que no es beneficioso para la ANSES, no intervendrá en el canje”.