ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

El Frente de Izquierda cerró su campaña en La Matanza con críticas a Javier Milei y al peronismo

Con un acto en San Justo, el espacio apuntó contra el “gobierno coimero” y reclamó más bancas para la izquierda en la Legislatura bonaerense.

Por Letra P | Periodismo Político
El Frente de Izquierda Unidad realizó su cierre de campaña en la Plaza de San Justo con la participación de Alejandro Bodart, Ana Paredes Landman, Nicolás del Caño, Romina Del Pla y Myriam Bregman, de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.

Durante el acto, Bodart, candidato a senador por la Primera sección electoral, aseguró que el escándalo de coimas que involucra a Karina Milei expone “la podredumbre del gobierno libertario”. En su discurso pidió avanzar con un juicio político y llamó a la movilización social para derrotar al oficialismo.

El dirigente cuestionó la “motosierra” aplicada en beneficio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y acusó al Partido Justicialista (PJ) bonaerense de “acompañar el ajuste sin tocar los privilegios de las corporaciones”. Reivindicó además un programa alternativo basado en impuestos a grandes fortunas y la ruptura con el organismo internacional.

Reclamo por más representación legislativa

Por su parte, Ana Paredes Landman, candidata a diputada por la Tercera sección electoral, sostuvo que “entre ajuste, represión y coimas, millones ya no creen en el Gobierno ni en los partidos tradicionales”. En ese marco, convocó a fortalecer al Frente de Izquierda en la Legislatura para frenar las políticas de los bloques mayoritarios.

La dirigente resaltó que la fuerza es “la única que no se vende ni transa” y que su bancada se planta contra la represión, la entrega del país y la corrupción. También reafirmó que la crisis “deben pagarla los ricos y no el pueblo trabajador”.

El mensaje de unidad de la izquierda

Los oradores coincidieron en la necesidad de impulsar una salida de izquierda frente al ajuste del gobierno nacional y las medidas del PJ en la Provincia. Plantearon que las bancas del Frente de Izquierda son decisivas para defender los derechos de trabajadores, mujeres, jóvenes y jubilados.

En un clima de militancia y expectativa electoral, el cierre en San Justo dejó en claro que la izquierda buscará consolidar su representación legislativa para convertirse en un actor central de oposición al oficialismo y a la gestión provincial.

