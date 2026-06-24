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Cruce entre Verónica Magario y Sergio Berni en la primera sesión del año en el Senado bonaerense

“Todo es un desorden”, dijo el presidente del bloque oficialista al cuestionar el otorgamiento de licencias. La titular de la cámara se amparó en el reglamento.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Sergio Berni, con los tapones de punta contra Verónica Magario en el Senado.

Sergio Berni, con los tapones de punta contra Verónica Magario en el Senado.

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Juan Rubinacci

La discusión se produjo al comienzo de la sesión, cuando el cuerpo debía votar la prórroga de la licencia de la senadora Florencia Saintout. En ese contexto, Berni pidió la palabra para plantear su desacuerdo con decisiones administrativas adoptadas por la titular de la cámara alta.

Según explicó, el malestar se originó por las licencias concedidas a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela el pasado ocho de diciembre. El legislador sostuvo que esas autorizaciones fueron otorgadas antes de la fecha de asunción de ambos dirigentes, prevista para dos días después.

Berni
Sergio Berni

Sergio Berni

La discusión entre Sergio Berni y Verónica Magario

Durante su intervención, Berni lanzó una crítica directa contra la conducción del Senado. “Es todo un gran desorden, no sabemos ni cuántos senadores somos”, expresó al dirigirse a Magario, en una escena que reflejó la tensión política dentro del oficialismo bonaerense.

La vicegobernadora respondió que las licencias se renovaban cada seis meses y defendió el procedimiento aplicado por la Presidencia del cuerpo. La explicación no conformó al jefe de la bancada oficialista, que insistió con la necesidad de "poner en orden la cámara" y presentó una moción para tratar el tema.

La propuesta no prosperó y generó desconcierto entre los bloques opositores, cuyos integrantes tampoco lograron identificar con precisión el alcance del planteo realizado por el senador. Ante esa situación, Magario habilitó una nueva votación, aunque el intercambio no terminó de despejar las dudas planteadas durante el debate.

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La interna de Fuerza Patria volvió a quedar expuesta

El episodio volvió a dejar al descubierto las diferencias entre Berni y Magario, cuyo vínculo político atravesó meses de tensión en medio de la reorganización del oficialismo provincial.

Las diferencias se profundizaron durante las negociaciones por la integración de las autoridades del Senado y la conformación de las comisiones permanentes, en un contexto marcado por la disputa entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

Ese proceso derivó en extensas negociaciones dentro de Fuerza Patria, con desacuerdos sobre el reparto de lugares de poder y la representación de los distintos sectores del peronismo bonaerense.

El cruce registrado durante la sesión volvió a exhibir esas diferencias en público y sumó un nuevo capítulo a una relación política que permanecía deteriorada desde hacía varios meses, mientras el oficialismo intentaba sostener la unidad en la Legislatura bonaerense.

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