Intendentes bonaerenses, en alerta por los aguinaldos tras el fracaso del proyecto de fondos municipales

Intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas no digieren el mal trago que les causó el rechazo en la Cámara de Diputados bonaerense a una iniciativa que buscaba ampliar la disponibilidad de recursos para afrontar el pago de aguinaldos y otros gastos corrientes. Todo se dio tras el debate en torno a varios proyectos que buscan modificar la ley sancionada en diciembre.

La preocupación atraviesa a oficialistas y opositores. Los jefes comunales advierten sobre la compleja situación financiera que enfrentan sus administraciones, con dificultades crecientes para sostener compromisos salariales y garantizar la prestación de servicios.

En varios casos solicitaron asistencia extraordinaria a la provincia y en otros, firmaron la cesión de fondos asignados a áreas determinadas con tal de oxigenar sus cuentas. El proyecto que no pudo avanzar en la Legislatura bonaerense preveía la libre disponibilidad de las partidas, al menos, para el primer desembolso.

Hace poco más de un mes, el Foro Regional de Intendentes llegó a la Legislatura para avanzar con herramientas que le permitieran afrontar el delicado escenario económico de los gobiernos locales. En un comunicado, los jefes comunales sostuvieron la necesidad de que "los recursos sean distribuidos mediante criterios objetivos y transparentes" y remarcaron que el planteo contaba con respaldo de dirigentes de diferentes espacios políticos.

No obstante, el conflicto escaló durante varias semanas y estalló en la sesión del pasado jueves en la Cámara de Diputados , cuando el oficialismo intentó modificar la distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. La propuesta apuntaba a que la primera cuota prevista en la ley de endeudamiento fuera de libre disponibilidad para los municipios.

El jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli, defendió la iniciativa al señalar que "sabemos que próximamente tienen que cubrir sueldos y aguinaldos, y estos fondos pueden ser utilizados para eso". Sin embargo, el proyecto fue sometido a votación sobre tablas, requería una mayoría especial y no consiguió el respaldo opositor.

Tignanelli 1 El kirchnerismo en Diputados expuso a la oposición por no tratar la modificación a la ley de endeudamiento.

La respuesta de los intendentes

Intendentes de la oposición cuestionaron tanto la modalidad elegida para tratar el expediente como los criterios de distribución establecidos a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Según pudo saber Letra P, el Foro de Intendentes Radicales está evaluando los pasos a seguir y probablemente insista con un pedido a la Legislatura para que acelere esa modificación.

Las intendencias deben liquidar pronto salarios y aguinaldos. Ante ese escenario, es que más de 100 jefes comunales ya presentaron los proyectos para las áreas de Infraestructura, Transporte y Cultura, tal como indica la ley sobre el 30% de los fondos que debe asignar la provincia. El otro 70% lo distribuye el Ejecutivo a cada distrito vía CUD.

El fracaso legislativo dejó expuesta una paradoja incómoda para la política bonaerense. Mientras intendentes de distintos signos partidarios coincidieron en reclamar mayores herramientas para afrontar la emergencia financiera, las disputas entre oficialismo y oposición bloquearon una salida que, aun con media sanción, todavía debía superar el freno del Senado, paralizado en medio de la interna del peronismo provincial.