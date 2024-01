"Soy el primer sorprendido por la noticia. Me enteré por el Boletín Oficial a primera hora y no hubo controversias o malentendidos en el Ministerio que me hubieran hecho sospechar que iban a tomar esta decisión. Nadie del gobierno me llamó o me dio una explicación", aseguró Chiantore a este medio, con un claro tono de molestia en su voz, que también se vio reflejado en varios de los integrantes de la mesa chica de la ministra de Seguridad con los que habló este portal y prefirieron que se mantenga en reserva sus nombres.