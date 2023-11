image.png Walter Cortés en su local partidario, en una conferencia de prensa en Bariloche.

En reiteradas oportunidades el sindicalista afirmó que el municipio está paralizado y garantizó que llevará al mayor número posible de empleados a la calle para obtener buenos resultados y ganar la confianza del contribuyent. “Nadie cree cuando hay mucha vagancia”, acusó, en una nueva advertencia al gremio de municipales y agitando la posibilidad de ejecutar despidos a quienes no se adapten a la nueva gestión. Parece que no serán los únicos, dice, porque la misma suerte podrían correr sus funcionarios luego de decirles que no aceptará que se beneficie a empresas “amiguitas”.

Consciente de que la ciudad cuenta con recursos provenientes del turismo, con temporadas de récord en ocupación hotelera, Cortés habló de “empresas aspiradoras” que no reinvierten en Bariloche. Por eso aseguró que a cada una le pedirá una “plusvalía” en obras como gimnasios o espacios públicos. También insistió en que deberán privilegiar la contratación de residentes. Una forma poco ortodoxa para garantizar pleno empleo y equipamiento comunitario.

“Somos un grupo de gente con buenas intenciones”, resumió al mencionar que su gabinete tendrá figuras del espacio libertario, peronistas, del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, del personal de planta permanente y hasta alguna figura del sindicato de los municipales. “Por encima de la ideología, está el trabajo”, explicó.

Bajo esa premisa adelantó que buscará tender puentes con el presidente electo Javier Milei, ya que, a pesar de que el libertario avisó que las provincias y los municipios deberán buscar su propio financiamiento, intentará convencerlo de apoyar las obras que le hacen falta a la ciudad “y que nos dé una mano”.

En un repaso de la herencia que le deja Gennuso, el intendente electo reveló que solo le quedarán cuatro motoniveladoras para un territorio que cuenta, según datos oficiales, con unos 540 kilómetros de calles de tierra. Con ese panorama, pidió paciencia a la ciudadanía ya que “de a poquito” avanzará en la compra de maquinaria para el parque vial. “Terminemos con esta mentira de una municipalidad modelo”, señaló en otro reclamo a la gestión saliente que, por lo pronto, le deja una deuda de 7,9 millones de dólares contraídos a cambio de una veintena de equipos viales que fueron solicitados a la empresa de servicios OPS SACI y con los que no podrá contar durante su gestión.

El equipo

El gabinete de Cortés cuanta con varios nombres conocidos. Algunos de ellos son el resultante del reciclado de la gestión Gennuso, tal como sucede con la abogada Yanina Sánchez, una ex vocal del Instituto de Tierra y Vivienda que luego pasó por la Delegación de Trabajo provincial; el actual director de Tecnología, Juan José López Martí, o el subsecretario de Parques y Jardines, Juan José Arenas.

El técnico constructor Aldo Painemil, quien estará al frente del área de Planeamiento Territorial, ya tuvo su experiencia municipal: supo estar a cargo del Instituto de Tierra y Vivienda y como miembro de la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal. Lo mismo ocurre con Daniel Ljunberg, quien entre 2015 y 2017 estuvo a cargo del área de Deportes en la gestión Gennuso.

image.png Walter Cortés y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el Senado.

Cortés también contará con representantes vecinales como Máximo Calfiquir, un histórico del barrio Arrayanes; el profesor de Historia y expresidente de la junta vecinal del barrio Pilar I, Daniel Fuentes; y el referente del barrio Lera, Jorge Quilaleo. Ellos asumirán en Juntas Vecinales, Cultura y Obras y Servicios Públicos, respectivamente.

También habrá empresarios como Guido Tripolati, que irá a Tránsito, y Sergio Herrero, en la Secretaría de Turismo.

El nuevo gabinete contará con un concejal que finaliza su período el 10 de diciembre. Marcelo Casas, hombre del peronismo e integrante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), se mudará a la oficina de Fiscalización. Además sumará a un investigador del Conicet como vocal de Tierra y Vivienda, Tomás Guevara, y al ex juez penal Héctor Leguizamón Pondal como Jefe de Gabinete, un hombre al que Cortés le pidió que le cuidara la espalda.