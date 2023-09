Desde la Capital Federal, expresó que no quiere “perder tiempo de gestión” y detalló una serie de encuentros para adelantar negociaciones con concesionarias y fabricantes de máquinas viales y camionetas, además de su visita en el Congreso al senador y mandatario provincial electo con quien deberá convivir durante cuatro años a partir del 10 de diciembre.

“‘En dos o tres meses lo sacamos de ahí’, me prometió, cuando le dije que la alternativa del Parque Industrial no tiene sentido, no encuadra”, afirmó Cortés respecto del proyecto impulsado por Carreras. Agregó que el senador ya analiza alternativas con el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef.

Preocupado por "buscar ideas nuevas para todo lo que no funcionó hasta ahora", Cortés hizo hincapié en "el arreglo de calles y la necesidad de contar con maquinaria propia, y recuperar las áreas municipales que están hechas un desastre”. “Weretilneck también me dijo que ayudará con las máquinas hasta que la Municipalidad tenga las propias”, añadió.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWeretilneck%2Fstatus%2F1702009620426858573%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Este mediodía me reuní con el intendente electo de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, para analizar los desafíos que presenta la ciudad.



Desde el Gobierno Provincial y el Municipal vamos a tirar juntos para el mismo lado para mejorarle la calidad de vida de todos los… pic.twitter.com/sIOxlnTbxg — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 13, 2023

“No voy a seguir endeudando a la Municipalidad con OPS, conmigo eso se termina”, dijo Cortés en referencia a la empresa que le alquila maquinaria al municipio, que reclama en la Justicia una deuda superior a los 8 millones de dólares. El intendente electo quiere descentralizar los servicios municipales en las cuatro delegaciones de la ciudad.

Tranvía suizo

Cortés se reunió en Buenos Aires con directivos de una empresa suiza -a la que evitó identificar- que le presentará un proyecto para resolver el desbordado esquema de tránsito de Bariloche con un tranvía.

El intendente electo piensa en un sistema ferroviario para complementar un servicio público de pasajeros que considera deficiente y costoso desde hace más de una década.

Este viernes, Cortés se entrevistará con funcionarios del gobierno municipal para comenzar a organizar la transición para el traspaso del mando, con la excepción de Gennuso, que está de vacaciones. El intendente en funciones está finalizando su segundo mandato en Bariloche, ciudad que gobernó en alianza con el oficialismo provincial que comanda Weretilneck.