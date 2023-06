Los intendentes peronistas bonaerenses, obligados a tomar partido en la interna

Máximo Kirchner fue a fondo con su postura, que pasó de ser una bajada de línea política a una norma. El reglamento para la competencia interna en las PASO de Unión por la Patria (UP) dejó plasmado que los intendentes no podrán competir colgados de más de una candidatura por la gobernación de Buenos Aires, por lo que tendrán que tomar partido. Pese al pataleo de jefes territoriales, no habrá esquema de la V.