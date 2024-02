Sin exposición pública, durante los últimos días el mandatario bonaerense tuvo activa participación en las negociaciones con sus pares de otras provincias, incluidos los del PRO, la UCR y el peronista enjabonado Martín Llaryora , quien quedó en el centro de la escena al motorizar el NO al proyecto del presidente Javier Milei .

El ministro se reunió con el titular de Diputados



Esperarán que vuelva Milei para definir los próximos pasos



Este miércoles, durante un acto en una escuela de Adolfo Alsina, el gobernador relató cómo vio por los medios que el oficialismo desconocía la consecuencia de mandar de vuelta a comisión el proyecto. “Te compraste una computadora, lees las instrucciones, aunque te la regalen, no vaya a ser cosa que la enchufes a un enchufe que no sirve y te vuele por los aires. Es básico, manual de instrucciones: si no conocés el manual de instrucciones, después se te rompe”, chicaneó Kicillof en alusión al desconocimiento del presidente del bloque de LLA, Oscar Zago, y del ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre el camino de la iniciativa. Ambos quedaron expuestos durante entrevistas televisivas en canales amigos ni bien terminó el debate.