El resultado del ballotage no saca completamente de la cancha al hincha de Tigre, el dirigente de mayor talla acumulada en los últimos 12 meses, pero redirecciona los reflectores al único del panperonismo amontonado en Unión por la Patria (UP) que cantó una victoria grande el 22 de octubre.

Haber sido reelecto con el 45 por ciento de los votos en la provincia del 37% del padrón electoral nacional no admite doble lectura: los votos fueron suyos , incluso más que de los intendentes, siempre motores en el inmenso conurbano.

#Elecciones2023 LLA



Milei: "Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de este proceso, que suele mantenerse en la oscuridad, y se llama Santiago Caputo"

En La Plata nunca lo perdieron de vista. Por eso, la campaña para el ballotage fue tomada como propia por Kicillof, que le puso cuerpo y alma volviendo a recorrer cada rincón del distrito. Al conductor autodesignado de la loKomotora peronista no le alcanzó la nafta.

En minoría en ambas cámaras de la Legislatura frente a la suma de las oposiciones, la clave del oficialismo bonaerense estará en el poder de lobby para desarmar a Juntos por el Cambio (JxC). La grieta profunda que abrió el Pacto de Acassuso entre radicales mancillados por el presidente electo, autodenominados neutrales y halcones al acecho le pone fecha de defunción a la coalición tal como se la conoce. Para revertir esa inercia, la dirigencia deberá hacer borrón y cuenta nueva, tragarse sapos demasiado grandes. Igual, nunca se sabe: hay ejemplos de sobra.

MUCHAS GRACIAS ARGENTINOS Y ARGENTINAS



Quiero agradecer especialmente a los 11 millones que nos acompañaron con la convicción y el valor de defender ese país inclusivo, de progreso y desarrollo con igualdad de oportunidades que tanto queremos.

Esta noche ratifica que tenemos un…



Esta noche ratifica que tenemos un… pic.twitter.com/lVoSnETIFp — Sergio Massa (@SergioMassa) November 20, 2023

El daño autoinfligido en el extinto Frente de Todos (FdT) con la pelea tempranera entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta no tuvo un correlato directo en Buenos Aires, pero en la provincia sí hubo otras rencillas. La relación entre la corriente intendentista liderada por Máximo Kirchner y el núcleo duro del gobernador jamás fluyó, pero el triunfo de este año atemperó el impacto de una pelea que no podrá repetirse si el peronismo quiere resistir con chances de no morir en el intento.

Con el bastón de mariscal que le ofreció CFK, ¿decidirá Kicillof convertirse en el director de una orquesta que toque una nueva canción? ¿Aceptará Kirchner y los coroneles distritales que retuvieron las intendencias tocar esa partitura?

Con la excusa de la campaña permanente, Kicillof congeló las discusiones sobre la conformación de su nuevo gabinete. La derrota de Massa acaso lo obligue a revisar los borradores. Buenos Aires intentó ser alambrada en 2021 y ahora deberá convertirse en refugio de una dirigencia dispersa.