Sergio Massa y Axel Kicillof, con foco en la crisis económica que golpea a los municipios y erosiona a Milei

Sergio Massa y Axel Kicillof se reunieron este lunes en La Plata para intercambiar miradas sobre la situación económica y política del país y de Buenos Aires . La situación de los municipios fue uno de los ejes centrales de charla, aunque también el manejo de los tiempos políticos en torno a la crisis que enfrenta el gobierno de Javier Milei .

Los exministros de Economía, uno de Cristina Fernández de Kirchner y el otro de Alberto Fernández , se reúnen de manera frecuente. Al menos una vez al mes, dicen desde ambos campamentos, aunque no siempre trasciende.

Los encuentros varían de locación. Esta vez fue la gobernación bonaerense, pero en otras ocasiones fueron las oficinas del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires o las de Massa sobre Avenida Libertador. No obstante, en el contexto actual de un peronismo en movimiento de cara a 2027, fue todo un gesto de las partes.

Según relataron fuentes consultadas por Letra P de ambos sectores, la actualidad de los municipios fue uno de los temas centrales de la charla. Es que la situación es acuciante, a tal punto que este martes más de 120 intendentes de todo el país fueron a tocarle la puerta del ministerio de Economía a Toto Caputo.

Massa y Kicillof intercambiaron miradas, información y analizaron diferentes variables para afrontar la crisis que ahoga a Buenos Aires y a los municipios. “En la provincia nos estamos empezando a quedar sin capacidad de respuesta”, afirmó una fuente consultada por este medio. Lo mismo se replica en los distritos, por lo que también es una preocupación del Frente Renovador, que conduce 16 de los 135 municipios bonaerenses.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 4.03.22 PM Intendentes de todo el país, frente al ministerio de Economía

Axel Kicillof, Sergio Massa, y dos miradas de la crisis

Durante la charla también se habló largo sobre la situación económica, social y política del país. “Axel y Sergio no tienen exactamente la misma mirada”, destacó alguien cercano al gobernador, matices que consideró “nutritivos”.

“Cada uno plantea su mirada sobre las cosas, se pasan información, relevamientos que tienen desde el territorio, se cuentan las charlas que van teniendo con diferentes actores, ya que sus contactos no siempre son los mismos, y eso es positivo”, sostuvo otra fuente consultada que además destacó la “dinámica” que ambos sostienen de “ir midiendo por dónde van pasando los diferentes escenarios, según la mirada de cada uno”.

Sergio Massa activado

Massa viene retomando la actividad pública en las últimas semanas. Después de participar el pasado 24 de marzo de la marcha por los 50 años del Golpe Militar, este domingo se mostró en un partido de fútbol entre intendentes del PJ y dirigentes del Frente Renovador que terminó con un asado en la Quinta de San Vicente.

Massa con intendentes - Futbol

En el encuentro no había representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. En el entorno del gobernador se diferenciaron de la movida: “No es nuestro estilo”, dijeron, para luego marcar que “es un formato que buscan algunos para encontrar notoriedad”.



En esa reunión, el tigrense no mencionó que al día siguiente tendría un cónclave con el gobernador, aunque ambos coinciden en que la pelea por la gobernación de Buenos Aires tiene que ser ordenada y “sin golpes por abajo del pantalón”. Como contó Letra P ya hay un acuerdo para eso.