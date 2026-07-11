Jorge Ferraresi arrancará la campaña por la gobernación con visitas a territorio enemigo después del Mundial

El exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi ya definió los primeros pasos de su carrera para competir por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. La campaña por la gobernación empezará con recorridas por municipios administrados por la oposición y una agenda centrada en propuestas de gestión.

Tras dejar la conducción del municipio de Avellaneda, que quedó a cargo de su esposa, Magdalena Sierra , el dirigente iniciará las visitas una vez que finalice el Mundial. Para las últimas dos semanas de julio ya tiene previstos seis destinos. Más adelante sumará recorridas por distritos gobernados por el peronismo.

La primera etapa incluirá cuatro municipios del interior: Tandil , Chivilcoy , Necochea y San Nicolás . También recorrerá dos distritos de la Primera sección electoral: San Miguel y Tres de Febrero .

En Tandil gobierna el radical Miguel Ángel Lunghi ; en Chivilcoy y Necochea , los intendentes vecinalistas Guillermo Britos y Arturo Rojas , respectivamente; mientras que en San Nicolás conduce el municipio el dirigente del filo-PRO Santiago Passaglia .

En el conurbano, la agenda contempla visitas a San Miguel , donde gobierna Jaime Méndez , y a Tres de Febrero , distrito encabezado políticamente por Diego Valenzuela , de licencia en la intendencia mientras ocupa una banca en el Senado bonaerense.

Durante cada recorrido, Ferraresi buscará visitar empresas, industrias o establecimientos productivos, según las características de cada municipio. Además, mantendrá encuentros con dirigentes y militantes del peronismo local para consolidar una red de apoyos en toda la provincia.

Una vez concluida esa etapa, el dirigente avanzará con visitas a municipios gobernados por el peronismo, coordinadas junto a cada intendente o intendenta.

Las propuestas que preparan los equipos técnicos

En paralelo con las recorridas, según informaron a este medio, los equipos técnicos de Ferraresi trabajan en dos ejes centrales para su propuesta de gobierno: una reforma económica y otra educativa.

Entre los antecedentes que el exintendente buscará exhibir figura la transformación económica aplicada en Avellaneda, donde impulsó un esquema de administración que permitió fortalecer la autonomía financiera del municipio. La intención es trasladar ese modelo a escala provincial.

El dirigente también plantea la necesidad de implementar políticas públicas de alcance universal, mejorar los salarios de los trabajadores bonaerenses y reconstruir la confianza entre la dirigencia y la sociedad mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La búsqueda de apoyos para la candidatura

La campaña también contempla reuniones con referentes políticos, sindicales y territoriales. Ferraresi ya se reunió con el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); además de mantener un encuentro con la conducción del Partido Justicialista (PJ) de Avellaneda.

El respaldo público más significativo llegó tiempo atrás del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien sostuvo: “Para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”.