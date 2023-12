Si bien este lunes se especuló con un posible desdoblamiento de los proyectos, para avanzar con la prórroga de emergencias y el endeudamiento, y patear la ley Impositiva para enero, en la mañana de este jueves se dio por tierra con esa posibilidad. “Si sale, sale todo; no se desdobla” , aseguraron a este medio. Esa fue la herramienta utilizada por la oposición para obligar al oficialismo a modificar el proyecto. Como contrapartida, el Ejecutivo presionó a los intendentes (radicales y del PRO) advirtiéndoles que, si no pasaban las emergencias y el endeudamiento, se iban a ver afectadas las cuentas municipales por cuestiones lógicas de la administración.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegosantilli%2Fstatus%2F1739802631646613799&partner=&hide_thread=false ¿No probaste con bajar el gasto de la política en vez de aumentarle impuestos a la gente, @Kicillofok? pic.twitter.com/4w41efdHo4 — Diego Santilli (@diegosantilli) December 27, 2023

A su vez, los textos que no fueron el eje del conflicto y tenían pista libre para avanzar también sufrirán cambios. A saber: para el endeudamiento equivalente a U$S 1.800 millones para afrontar los vencimientos de 2024, que incluyen el pago de la deuda contraída en la gestión de María Eugenia Vidal, se acordó el seguimiento de una comisión bicameral para el uso y la administración de esos fondos, mientras que las emergencias serán aprobadas, aunque sin la creación de sociedades del Estado que planteó el oficialismo. “Eso se discutirá ley por ley”, le dijo a Letra P una fuente de la UCR. En tanto, un libertario de la Cámara alta señaló: “por una cuestión ideológica, no vamos a acompañar la sociedad del estado ni los fideicomisos; no pueden meter todo en un paquete”.