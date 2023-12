El 25 de octubre, tres días después de la primera vuelta electoral, que había mandado a la final del ballotage a Milei y a Sergio Massa , Vidal anunció, en una suerte de carta abierta que publicó en las redes sociales: "No voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa ". Vidal rumiaba bronca: horas antes, Mauricio Macri y Patricia Bullrich la habían dejado afuera de la rosca que cocinó el Pacto de Acassuso, el acuerdo que determinó la trepada del sector más duro del PRO a la ola libertaria que llevaría al ultraderechista a la Casa Rosada.

Por esos días, en una charla extensa que mantuvo con Letra P en Democracia, 40 años: deudas y desafíos , un ciclo audiovisual de conversaciones que reunió a figuras relevantes de la vida nacional, referentes de las más diversas corrientes ideológicas, Vidal fue tenuemente crítica de la narrativa libertaria de la destrucción. "Hay que romper con el sistema, hay que romper con la casta... rompiendo vamos a resolver lo que no se pudo resolver, ese es el mensaje", señaló, pero enseguida se concentró en las razones que, considera, explican el fenómeno.

Siempre trabajé por el PRO y por Juntos por el Cambio. Porque creo en nuestros valores, en nuestros equipos y en nuestro proyecto de país. Esta mañana decidimos, en una reunión del PRO, que cada dirigente se exprese libremente. No creo que lo que diga ningún político,…

"Hay una enorme responsabilidad nuestra", porque " la política se convirtió en un circo que hace una función para sí misma y los argentinos están afuera de la carpa", dijo Vidal y abundó: "No es casualidad que aparezcan espacios de representación alternativos frente a la ausencia de respuestas por parte de los partidos que hemos gobernado".

#40D DEMOCRACIA, DEUDAS Y DESAFÍOS | MARÍA EUGENIA VIDAL

Genoma PRO y mileísmo adoptivo

Lo dijo Pablo Sandoval, el personaje que interpreta Guillermo Francella en El secreto de sus ojos: "El tipo puede cambiar de todo, pero no puede cambiar de pasión". Vidal -la tipa, en este caso- puede ser macrista / larretista / Heidi / Leona / halcón / paloma y tantas otras cosas; pero no puede cambiar de pasión: ser profundamente antipolítica, anticasta, aunque lleve dos décadas viviendo de su pertenencia a esa elite -del Estado- que no puede dejar de denostar.