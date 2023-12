No pasa: al filo de la sesión, la oposición se le plantó a Kicillof por la Ley Impositiva

La Ley Fiscal Impositiva enviada por el gobernador, Axel Kicillof, a la Legislatura bonaerense corre peligro de no ser aprobada por la oposición, que exige explicaciones por parte del Ejecutivo y modificaciones al proyecto original, fundamentalmente en los topes del Impuesto Inmobiliario. En varios encuentros que tuvieron lugar en las últimas horas, los legisladores del exbloque Juntos, hoy repartido en las bancadas del PRO, UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica, coincidieron en que “si no tocan la (ley) Impositiva, así como está, no pasa”.