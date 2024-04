Axel Kicillof avisa que no hay plata y abre una grieta en los gremios

“Dijo que la discusión salarial no la van a poder mantener como lo venían haciendo. Nos dijeron básicamente que no va a haber un mango. Me dio la sensación de que no va a haber aumento y si hubiere va a estar por debajo de la inflación”, contó otro representante gremial que estuvo en la reunión.

Axel Kicillof cpn gremios estatales.jpg Axel Kicillof con representantes de gremios estatales de la provincia.

La incipiente grieta entre los gremios

Si bien los gremios estatales están fuertemente alineados con la gestión de Kicillof, ante el panorama actual comienzan a surgir algunas diferencias. En la reunión con López, UPCN y otros gremios manifestaron al ministro su apoyo. En cambio, ATE hizo un silencio prudente.

Pese a lo hablado durante el encuentro, en los próximos días los gremios van a retomar el pedido formal de reapertura de paritarias, siguiendo la línea establecida, esto es que se discutirán aumentos salariales en el marco de la paritaria de manera mensual.

“Nosotros no podemos dejar de discutir el salario”, sentenció ante Letra P un dirigente gremial que plantea que si la provincia no tiene plata para aumentar salarios por los recortes de Milei tienen que ser los propios funcionarios bonaerenses quienes lo expliquen públicamente.

“Que salgan ellos a decir que porque les cortaron recursos hoy estamos en un apriete, pero que lo diga el gobierno, no lo podemos decir nosotros como gremio; no podemos decir que el gobierno no da aumento porque no hay plata, no podemos ser nosotros los voceros”, afirmó la fuente.

Los representantes sindicales consultados dicen, no obstante, que esperarán a ver cómo se desarrollan las siguientes charlas y cuáles son las propuestas salariales. A partir de allí definirán los pasos a seguir buscando un complejo equilibrio entre no romper relaciones con Kicillof y continuar defendiendo el bolsillo de sus representados.