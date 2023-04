"Si Cristina (Fernández de Kirchner) no es candidata, hay PASO". La frase lanzada en el cristinismo, mientras el clamor por la vicepresidenta no logre imponerse por sobre la amenaza de la proscripción, le da por ganada la pulseada a Alberto Fernández. Como recordó el mandatario en su entrevista en El Método Rebord, dos horas de charla que fueron diseccionadas en el Instituto Patria, él primereó el 17 de noviembre de 2021, cuando anticipó que este año el Frente de Todos debería ir a a internas "desde el último concejal al Presidente de la República". "Sólo él se acuerda de eso", le recriminan sus contrincantes internos. El desafío a la lapicera de la socia mayoritaria de los votos no pasó desapercibido entonces, al punto de acelerar los signos del largo divorcio político que no termina de rubricarse.

"El que avisa no traiciona", deja trascender el albertismo para anotarse como un poroto que el kirchnerismo se prepara para una interna de, como máximo, dos fórmulas. Lo dijo Fernández en YouTube: que nadie en el FdT se sorprenda ahora por el diseño electoral si él lo pidió frente a aquella Plaza de Mayo el Día del Militante, conmemoración a la que la columna de La Cámpora con Máximo Kirchner llegó tarde adrede. Igual, el debate por la ingeniería proselitista lejos está de darse por cerrado y todavía queda mucho camino por recorrer hasta el cierre de listas del 24 de junio.

¿Ganó Fernández? El cristinismo no quiere decir que sí, pero admite que si puede haber una interna en las primarias no es por obra y gracia presidencial, sino por Cristina. "Es un escenario que se abre cuando ella se baja", es el argumento. Fue la vice la que pidió que alguien tomara el bastón de mariscal, después de aclarar que lo suyo no fue un renunciamientos sino una proscripción política. No aparecieron demasiados pretendientes.

La incógnita es: ¿si Fernández es candidato, hay PASO? No hay uniformidad de criterios. A modo de chicana, Kirchner opinaba que era "extraño" que un presidente peronista se midiera en una primaria. El mensaje fue cifrado en aquel momento como una decorosa invitación a que declinara sus posibles intenciones de buscar una reelección. "Si alguien se enoja, vamos a las elecciones y la sociedad define", lanzó el diputado durante la marcha del 24 de marzo. En Santo Domingo, la delegación albertista celebró esa declaración: el candidato ya no es el proyecto, el candidato son las PASO.

La interpretación de la comitiva argentina generó malestar en el cristinismo y no quieren dar por seguro que habrá una interna en las primarias, una herramienta creada por la expresidenta pero que nunca usó para formatear una boleta presidencial. Hay quienes se preparan para ese escenario, incluyendo uno que sueña con el bastón. "Estamos en un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO. Hoy lo que más está dentro de los actores es ir a una PASO con dos fórmulas”, admitió Wado de Pedro. Como contó Letra P, la campaña del ministro del Interior recibió anabólicos K para apurar su instalación. "Ese es el escenario propuesto y definido por el Presidente el año pasado, cuando muchos sectores del Frente de Todos le proponían distintas alternativas y él como presidente del PJ definió que lleguemos hasta esta instancia", completó.

Dos es compañía, tres es multitud "Más de dos opciones sería demasiado", arroja un primer análisis cristinista. Jorge Ferraresi, mientras era ministro albertista, auspiciaba la salida salomónica del laberinto electoral con tres aspirantes, una por cada una de las marcas del frente. Mientras se debatía el tema, con un proyecto que llegó al Congreso para derogar las PASO, Sergio Massa esquivó la cuestión, pero remitía a unas viejas declaraciones de cuando no era ministro de Economía: por cuestión de costos, el líder del Frente Renovador no quería primarias. Ahora, como llegó al Palacio de Hacienda siendo un postulante de consenso de la coalición, si la inflación le permite ser candidato presidencial quiere evitar una interna. No es lo que auspicia la Casa Rosada. El padre de la criatura se jactó en la entrevista del domingo. "Las diferencias entre nosotros saldémoslas como se hace en democracia, que la gente vote y elija a los más representativos", apuró Fernández, al esbozar incluso una interna en la que se enfrente con su vicepresidenta. "Mi problema no es si Cristina conduce o no conduce. Yo quiero que conduzca por decisión popular. Yo quiero conducir si el pueblo dice que yo conduzca", esgrimió. En el Instituto Patria fue tomado como una provocación, pero replicaron con ironía. "Tiene 5 puntos de intención de voto", chicanearon, antes de dar por sentada una advertencia: si Fernández decide competir, deberá armar una boleta completa con sus propios candidatos y candidatas para todas las categorías. "No tiene dirigentes en el territorio que puedan llevar adelante una elección", es el otro aviso. Traducido: no hay quién le milite la papeleta ni quién se la fiscalice. A Fernández resistiendo al operativo K para que se baje cuanto antes y a Massa esquivando definiciones, se suma la propia indefinición de CFK. "Ya dijo que no será candidata por la proscripción el 6 de diciembre, luego de la condena, y el 27 en un acto en Avellaneda, ¿qué parte no se entiende?", suelen repetir cerca suyo. Lo cierto es que, en paralelo, deja correr el clamor, que este sábado anduvo por Chaco en un acto sin tantas figuras. No sólo eso: tampoco da muestras abiertas de entronizar un suplente, si es que llega a decantar por esa estrategia. Por ahora, el Frente de Todo está en veremos.

