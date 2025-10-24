Argentina vota y Letra P te informa minuto a minuto en un streaming colaborativo de siete medios

Letra P se asocia a otros seis medios para ofrecer la mejor cobertura de las elecciones legislativas.

Letra P participará este domingo de una experiencia colaborativa junto a otros seis medios para ofrecerte, además de la información y el análisis de calidad que te da en el sitio y en las redes sociales, una cobertura audiovisual especial de las elecciones legislativas nacionales, una instancia clave para la Argentina de Javier Milei en un contexto de altísima complejidad.

El portal se asocia a Tiempo Argentino, revista Crisis, Futurock, Truco Gallo, AZZ y Mate en un streaming que podrás seguir desde las 17 en los canales de Youtube de cada una de las plataformas participantes.

La transmisión reunirá a un equipo de periodistas especializados que aportarán su experiencia y su conocimiento para ofrecerte toda la información, el testimonio de los protagonistas y el análisis de los resultados que marcarán a fuego el segundo bienio del gobierno libertario y el perfil de la oposición, ya con el horizonte visible de las presidenciales de 2027.

Letra P aportará el análisis de Gabriela Pepe , Sebastián Iñurrieta y Esteban Rafele , además de reportes de Pablo Lapuente desde el búnker de La Libertad Avanza, Yanina Passero desde Córdoba, Pablo Fornero desde Rosario y Laura Terenzano desde Paraná, Entre Ríos.

El staff de este portal compartirá la transmisión con Pablo Ibáñez , Julia Mengolini , Daniel Tognetti , Alfredo Zaiat , Mario Santucho , José Amore , Federico Vázquez, Ivana Szerman y Flavio Azzaro .

Que se juega en las elecciones del domingo

En las urnas del domingo, el Gobierno se expone a una suerte de plebiscito en un momento de creciente debilidad por el arrastre del efecto 7-S (la paliza que sufrió en las legislativas de la provincia de Buenos Aires), la saga de escándalos de corrupción, el último de los cuales lo obligó a bajar a José Luis Espert de la cima de la lista bonaerense de aspirantes a la Cámara de Diputados; la corrida contra el peso que lo obligó a atar su suerte a Estados Unidos y a una economía real que, como informó Letra P este viernes, entró técnicamente en recesión.

El peronismo, por su parte, se juega la posibilidad de reconstituirse como alternativa cierta de poder después de la crisis de identidad y representación que se autoinfligió por el fracaso de su última experiencia de gobierno. Se arriesga, tambien, a hundirse en sus internas irresueltas, pausadas durante la campaña.

Las elecciones del domingo serán la cancha del debut de Provincias Unidas, el armado de los gobernadores, un tecer actor que intenta colarse en un escenario dominado por la polarización entre los dos grandes jugadores del tablero.

Es el Congreso

La fuerza que reúna la mayor cantidad en el conteo global de los 24 distritos electorales podrá proclamarse ganadora de la contienda, pero, por debajo de ese resultado grueso estará el reparto de las bancas que definirán la composición del Congreso versión 2025/2027.

Diputados y Senado 2025 - Antes de 10-D Diputados y Senado de Argentina 2025, antes del 10-D.

Como explicó Mauricio Cantando en Letra P, el Presidente "se conforma con acercarse al tercio en los recintos, que permiten blindar vetos y frenar juicios políticos", al tiempo que "buscará amar bloques de aliados para no depender de Mauricio Macri".

El peronismo, en su versión de Unión por la Patria (UP), aun con internas que tal vez aumenten su fragmentación, se consolidará como el bloque más grande en los dos hemiciclos. Podrá aspirar al cuórum si logra asociarse a otros espacios opositores.

Los gobernadores no peronistas serán los árbitros, con un nuevo bloque que se llamará Provincias Unidas, liderado por Santa Cruz, Jujuy, Chubut, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Esperan incorporar a representantes de mandatarios que no se involucren en la grieta. En ambas cámaras, buscarán sumar a la mayoría de los radicales que no comulguen con el Gobierno.