Antes de la cumbre en Tucumán, Massa afinó el diálogo con su mesa blue en Neuquén

Gracias Sergio por tus palabras y por demostrar tu fuerte compromiso con el federalismo nacional !! pic.twitter.com/IVFAkPmnsb — Marita Villone (@maritavillone) September 8, 2023

Villone, desde el parlamento provincial, se transformó en una articuladora entre el MPN y el gobierno que se avecina. Fue una de las organizadoras del encuentro de la dirigencia emepenista del interior con Figueroa, en Aluminé, donde se trazaron líneas del tiempo que se viene en la región patagónica.

“Nosotros tenemos algo claro: la ecuación es Sergio Massa presidente, Sandro Badilla diputado nacional”, respondió Villone ante la consulta de este medio, anticipando que la boleta corta del MPN será militada junto con la lista presidencial de UP en la provincia.

Puntos en común

Bertoldi, una de las figuras díscolas dentro del Partido Justicialista (PJ) neuquino que conduce Darío Martínez en acuerdo con el senador Oscar Parrilli, también destacó el encuentro. “Tenemos una gran tarea por delante. Desde el interior de nuestro país, impulsamos una campaña federal y vamos a defender la patria hasta el último voto”, señaló.

“Argentina enfrenta grandes desafíos que ameritan abrir los brazos y caminar con la esperanza puesta en la recuperación definitiva de nuestro país. Como dijo Juan Domingo Perón: nosotros no defendemos ni defenderemos otra causa que no sea la del Pueblo". La diputada fue parte de la comitiva oficialista que viajó para el acto de relanzamiento de la campaña de UP que se llevará a cabo este sábado en el hipódromo de Tucumán.

Entre las espadas legislativas del oficialismo, viajaron Moreau, German Martínez, Moisés, Di Tullio, Selva y Ramiro Gutiérrez pic.twitter.com/KcdtefOiLa — LETRA P (@Letra_P) September 8, 2023

Castelli, uno de los promotores de la candidatura provincial de Figueroa, también celebró el mensaje. “Creemos en un Estado presente en materia de derechos, porque sin ellos no hay igualdad de oportunidades; un Estado que genere las condiciones favorables y brinde estabilidad para la inversión de las empresas, a la vez que genere trabajo de calidad e impulse más y mejor educación que son los motores indispensables para el progreso y desarrollo”.