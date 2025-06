Ampliación de la Corte Suprema: la detención de Cristina Fernández de Kirchner arruinó el debate

El tratamiento en el Senado de los proyectos de ley que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia tuvo una primera reunión accidentada, porque Oscar Parrilli , de Unión por la Patria (UP), exigió al jurista Ricardo Gil Lavedra opinar sobre la conducta de los magistrados que condenaron a prisión a Cristina Fernández de Kirchner .

El presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal evitó responder y la reunión finalizó en forma intempestiva. El exdiputado fue uno de los cinco invitados a exponer y sostuvo que no es conveniente una Corte más grande, en línea con la postura de los tres integrantes del máximo tribunal.

El aliado oficialista Juan Carlos Romero, promotor del debate, trató de eximir a Gil Lavedra de responder. “Acá no venimos a hacer un tribunal de justicia. No puede ser que en la política no podamos ponernos de acuerdo para cubrir las vacantes”, se molestó el salteño, quien propone ampliar la Corte de cinco a siete miembros.