Alquimia del desdoblamiento en Buenos Aires

¿El gobernador está analizando, efectivamente, la posibilidad de separar la elección? Sí. ¿Tiene margen para hacerlo? Sí. En ese caso, ¿se celebraría un día distinto al de la nacional o -como se preguntan en sectores de la oposición- podría echar mano a una especia de “concurrencia”, como hizo Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad? No sabe, no contesta. ¿Le conviene al FdT desdoblar? Sí y no. ¿Es todo pérdida para Juntos por el Cambio o el desdoblamiento tiene un lado B positivo para la coalición opositora? Lo segundo. ¿Todos los sectores del FdT comparten la mirada? No. ¿Hay una decisión tomada? No. ¿Alguna certeza? Sí: las encuestas y la rosca intracoaliciones hasta la fecha tope para presentar listas de postulantes, el 24 de junio, serán clave para la definición. Mientras tanto, se abre un universo de múltiples especulaciones y lecturas, alquimias de un desdoblamiento en análisis. Veamos.