Malvinas: el Gobierno busca generar expectativa y se mantiene hermético para evitar conflictos

Con el posible respaldo diplomático de Donald Trump , quien en las últimas horas afirmó que Estados Unidos evalúa rever su histórica posición a favor de Gran Bretaña en el conflicto sobre Malvinas, el Gobierno de Javier Milei intentará utilizar la causa de las islas para capitalizar la sensibilidad que sobre este tema pega en la sociedad. En el oficialismo mantienen un completo hermetismo sobre el contenido y la estética de la cadena nacional que brindará el jefe de Estado con la idea de generar expectativa.

Por ahora, el Presidente sólo le comunicó esta mañana a su gabinete que el jueves a las 21 hablará por cadena nacional sobre Malvinas , algo confirmado unas horas después por el vocero Adrián Ravier . Quienes trabajan en el contenido formal, la narrativa y la estética del discurso son el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno ; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández , y el asesor Santiago Caputo .

Mientras se definen por estas horas las líneas que leerá el primer mandatario este jueves, la cúpula libertaria le ordenó a todo el equipo de Gobierno que mantenga un estricto hermetismo sobre el tema, probablemente para evitar conflictos diplomáticos anticipados y, en paralelo, generar expectativa entre los argentinos, que históricamente se mostraron movilizados sobre esta causa nacional.

"No estamos autorizados a dar ningún tipo de información, ni opinar, ni negar ni corroborar ninguna hipótesis", confió a Letra P una fuente que orbita a los funcionarios avocados a la cadena nacional.

La idea de brindar una cadena nacional en pleno prime time de la televisión llegó luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara que "revisaría" la postura de su país sobre el tema. Es la primera vez que el mandatario norteamericano se expresa sobre la histórica disputa que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Este tema fue abordado durante la reunión de gabinete de esta mañana, la segunda que encabeza el jefe de Estado después de haber estado casi dos semanas recluido en la Quinta de Olivos. En la misma, el canciller Quirno presentó un informe sobre los avances diplomáticos que lleva adelante su cartera en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas.

Pablo Quirno.

La exposición de Quirno se dio en momentos en que el Ejecutivo busca reforzar su estrategia diplomática en torno al reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago. De todos modos, no hubo todavía no hubo una comunicación oficial del ministerio, aunque sí declaraciones informales del funcionario en algunos medios de comunicación.

"Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", afirmó el canciller en diálogo con Infobae en Vivo. Además, el encargado de los vínculos internacionales subrayó la necesidad de que el país cuente con “acciones de la diplomacia más concretas y mejores instrumentos” ante “situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos”.

El Presidente retoma la causa Malvinas

Pese al hermetismo oficial, el Presidente se refirió al tema en un breve diálogo con el portal El Observador. "El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó Milei, minutos antes de entrar a la reunión de gabinete que se llevó adelante esta mañana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

La respuesta británica tampoco se hizo esperar. En respuesta a los dichos de Trump, el ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró este lunes que no recibió "ninguna sugerencia" de parte de funcionarios estadounidenses, de ahí que las palabras del líder de La Libertad Avanza este jueves generan aún más expectativas.