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Rogelio Frigerio eliminó las pensiones vitalicias en Entre Ríos para gobernadores

Es ley el proyecto del Ejecutivo. La norma no es retroactiva. El gobernador y la vice, los primeros en quedar fuera del beneficio al dejar sus cargos.

Por Letra P | Periodismo Político
Frigerio eliminó en Entre Ríos las pensiones vitalicias para gobernadores después de 60 años.

Frigerio eliminó en Entre Ríos las pensiones vitalicias para gobernadores después de 60 años.

Entre Ríos puso fin a uno de los regímenes especiales más antiguos de la política provincial. La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio para derogar las pensiones vitalicias destinadas a quienes ejercen la gobernación y la vicegobernación, un beneficio vigente desde 1965.

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El proyecto había sido enviado por Frigerio en enero de 2024 y atravesó un extenso tratamiento legislativo entre ambas cámaras. El Senado introdujo modificaciones y, finalmente, Diputados sancionó este miércoles la norma que elimina el régimen establecido por la Ley Nº 4506.

La nueva legislación no es retroactiva e impide que quienes ocupen en adelante los cargos de gobernador y vicegobernador accedan a la pensión especial una vez finalizados sus mandatos. La medida también alcanza a las actuales autoridades: Frigerio y Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora de Entre Ríos que no podrán acceder a ese beneficio.

El primer gobernador alcanzado

Tras la sanción, Frigerio reivindicó la aprobación de una de las medidas que había planteado al inicio de su gestión como parte de su agenda de reducción de privilegios de la política.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó.

El gobernador vinculó la derogación con su planteo de modificar el funcionamiento del Estado y revisar beneficios especiales asociados a los cargos públicos.

“Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo.

La norma derogada había establecido, desde 1965, un régimen previsional especial para quienes hubieran ejercido la Gobernación y la Vicegobernación. La prestación equivalía al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

Una ley de más de seis décadas en Entre Ríos

La eliminación del beneficio se suma a la agenda de austeridad, transparencia y revisión de los regímenes especiales que impulsa la gestión de Frigerio. El argumento oficial es que quienes ocupan las máximas autoridades de la provincia deben quedar sujetos a criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

“Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”, concluyó el gobernador.

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