Los Massa-Galmarini

El primer beso de Sergio y Malena fue en la disco Coyote y alcanzó para que no se separaran más. La primera etapa no fue fácil y la relación estuvo marcada por discusiones políticas. Eso no impidió que se apuraran a mudarse juntos a un monoambiente diminuto en el que empezó a crecer el sueño de un futuro compartido. Hoy Malena es el sostén de Massa, la que le aporta sensibilidad, pero también su lado más combativo. Titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y candidata a intendenta de Tigre, Malena juega fuerte por la candidatura de su marido y no está exenta de polémicas, como la que levantó hace unos días cuando aseguró que apostar por Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria era “tirar el voto”.