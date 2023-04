Sergio Massa corre el riesgo de sobredimensionar sus fuerzas frente a un mercado que dará muestras de insubordinación cada vez mayores respecto del poder político, ya sea con el gobierno saliente como con el que lo suceda. Ese peligro se condensa en la lectura que termine de hacer sobre el cimbronazo cambiario del martes, que se prolongó este miércoles : si atribuyera esos eventos solo al rumor sobre su supuesto reemplazo por Antonio Aracre , el asesor caído en desgracia , y al regreso de las versiones sobre un desdoblamiento formal y binario del mercado cambiario, erraría en el diagnóstico. Este, más bien, debería vincularse con la fragilidad de una macro que logró contener hasta ahora –pero, claro, no resolver- y con la dinámica de una campaña que podría resultar severamente desestabilizadora .

En su entorno surgió una narrativa de la salida de Aracre: el exjefe de Asesores de la Presidencia planteó una nueva pulseada, el mercado se alarmó ante la posible renuncia del garante de la estabilidad –Massa– y el salto de los tipos de cambio blue y “contado con liquidación” se autolimitó con el triunfo del ministro de Economía en esa interna torpe. La verdad, como te contó este medio, es que ese nuevo conato de la estupidez del off the record en el Gobierno explica parte de lo ocurrido, pero no lo más relevante.