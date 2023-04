Dólar termómetro: un rumor, una lección y un futuro incierto

El saldo del día de furia muestra que Massa –quien sospecha de más personas como fuentes de las versiones– sale fortalecido y con la sensación de haber demostrado el valor que tiene como garante de esta estabilidad precaria. Sin embargo, podría engañarse gravemente si pensara que su posición es realmente sólida. No es que un asesor advenedizo vaya voltearlo y, acaso, tampoco un jefe de Estado que parece no tomar conciencia de lo ridículo que es no asumir, de una vez por todas, que la idea de la reelección a esta altura resulta risible. Lo que sigue es la historia de por qué el mercado podría quitarle al ministro de Economía mucho más que la posibilidad de ser candidato presidencial.