Alberto Fernández: "No he golpeado a Fabiola; alguien la incentivó a denunciarme"

"No he golpeado a Fabiola" , sostuvo el expresidente y añadió: "Alguien la incentivó a denunciarme".

"Fernández, durante la entrevista con este periódico, niega la acusación de Yañez y dice que no se lo 'tiene que contar a los diarios', sino 'probarlo ante la justicia”, y que la desmontará en los tribunales", informa el diario español, que primero cita los principales tramos de las declaraciones formuladas por la ex primera dama a Infobae.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", aseguró Fernández y sostuvo: "No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer".

"Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, agregó.

El exmandatario dijo que sobre el ojo negro de Yañez va a hablar solo en la Justicia y que en ese ámbito va a probar su inocencia.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, advirtió.

"Fernández repite que la denuncia de Yañez es falsa y cree que lo denunció porque 'alguien la incentivó con otros fines'”, dice la nota, que no transcribe la charla en formato pregunta-respuesta.

Sobre la conversación en la que Yañez le recrimina que la viene golpeando durante tres días y él le responde "pará, me siento muy mal".

“Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”.

“No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir”.

“El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”.

“Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”.

“Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola (que la venía golpeando durante tres días). Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo ‘me siento mal, pará’”.

“Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo (...). Si eso fuera así, yo también lo padecí (...). Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

“No sé si la palabra es violencia (lo que dice haber padecido). Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola”.

“Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”.

El testimonio de Fabiola Yañez

Este sábado, cuatro días después de formalizar su denuncia, en una entrevista con Infobae, la ex primera dama aseguró que los videos que se filtraron del expresidente en la Casa Rosada" son poca cosa al lado de lo que ha hecho".

Además, acusó al expresidente de someterla a "acoso telefónico y terrorismo psicológico" (no responde sobre la violencia física que surge de las imágenes difundidas, amparada en el secreto de sumario) y de culparla de que su gobierno haya perdido las elecciones, en tanto se queja de que "la persona encargada de la prensa presidencial" no la dejaba hablar y de que nadie hizo nada por ella a pesar de que en la intimidad del Gobierno la situación era conocida.

"Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", dijo Yañez, según el adelanto de la charla que publicó Infobae, el mismo medio que reveló las fotos de la expareja de Fernández con moretones como pruebas de las golpizas.

"Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio de que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace", señaló la ex primera dama, y agregó: "Sufrí acoso telefónico y terrorismo psicológico".

El "terrorismo psicológico" de Alberto Fernández

En esa línea, aseguró que Fernández la culpaba por sus fracasos políticos. "Por culpa tuya perdí mi gobierno; por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones (de 2021, por el escándalo del cumpleaños celebrado en la quinta de Olivos en medio del aislamiento por la pandemia)", asegura que le decía una y otra vez, además de que la amenazaba "con suicidarse", lo que, sostuvo, ocurrió "reiteradas veces".

La ex primera dama negó haber filtrado las fotos y los chats que pusieron el caso en los medios. "Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo", señaló y se quejó de que no la dejaban defenderse de lo que se decía de ella en los medios y de que nadie la defendía. "Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: 'No les contestes porque les das entidad'", indicó.

Yañez da a entender que el Ministerio de la Mujer no actuó en su defensa. Consultada sobre el rol de esa cartera, dijo: "Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: 'Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio'. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios".

En la Justicia

La expareja del exmandatario ratificó este lunes la denuncia a través de la presentación de un escrito ante la Justicia donde brindó más detalles sobre su relación. Además, pidió ser querellante y cambiar la carátula a "lesiones graves" y "abuso de autoridad".

En el documento de casi 20 páginas, que lleva su firma certificada y la de su abogada Mariana Gallego, Yañez detalla los episodios de violencia iniciados en 2016 y que avanzaron en varios planos, como la “violencia reproductiva”. De esta forma, la denunciante busca que la causa continúe su curso en Comodoro Py y no pase a la justicia federal de San Isidro, como pidió el expresidente.

En el mismo texto, la denunciante señaló a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, como aquella a la que recurrió y no le brindó respuesta, a quien había hecho referencia en la entrevista con Infobae. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, se lamentó la ex primera dama. Mazzina había desmentido esa conversación en un hilo en Twitter el pasado 7 de agosto.

La denuncia por violencia de género es un desprendimiento de la causa por supuesto tráfico de influencias en la que el juez Julián Ercolini investiga al expresidente. En la pesquisa, el magistrado incautó el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en el que constaban los negocios de su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, pero también los chats en los que la exprimera dama acusaba a su expareja de golpearla.

Si bien primero no quiso realizar la denuncia formal, terminó haciéndolo esta semana. Luego se filtraron parte de las fotos y los chats que servirán de prueba ahora para el expediente que investiga a Fernández por violencia de género. Este viernes, la Justicia allanó el departamento donde vive el exmandatario en Puerto Madero: le incautaron su teléfono y todos los dispositivos electrónicos.