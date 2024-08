Violencia de género: Infobae publicó fotos de Fabiola Yañez y sus chats con Alberto Fernández

AGQWHNQZVVDIRKF4E43FZGTVXM.jpg Una de las fotos enviadas por Fabiola Yañez a Alberto Fernández.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, se lee en uno de los mensajes. "Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení", es la respuesta de Fernández.