Maqueda, complicado: testigos lo involucran con la administración de la obra social

El director de informática participó de una comisión junto a Marchi y el exdirector de la Obra Social Aldo Tonón para evaluar los sistemas informáticos de la obra social, a los -dijo- encontró por demás obsoletos. "Ni siquiera tenía Windows", puntualizó. Evitó mencionar los riesgos de tener un sistema operativo tan viejo para definir las prestaciones.

Sacchi le dio otro triunfo al Frente de Todos: reconoció que el vocero de la Corte Silvio Robles le pidió eliminar el correo electrónico de Rosatti desde el 15 de diciembre; después de conocerse la filtración del viaje a Lago Escondido de empresarios, jueces y funcionarios porteños.

"¿Y qué hicieron con los correos que se le seguían enviando a Rosatti?", preguntó el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. "A mí Silvio Robles me transmitió que diera de baja el correo de Rosatti. No me dijo más nada al respecto", respondió el director de informática. Además, confirmó que a comienzos de año la computadora de Robles sufrió un desperfecto por una inundación en el despacho, aunque no supo identificar si se afectó el disco rígido. En el FdT sospechan que se trató de un siniestro intencional para borrar la información.

En su declaración, Bonuccelli no confirmó que la vocalía debía supervisar la obra social, pero reconoció la existencia del mail en el que Maqueda especificaba cuál era su tarea. "Se lo mandó a sus colegas. En términos de nuestra vocalía, nadie supervisaba y ejercía ningún rol", dijo intentando despegarse del caso.

Bonuccelli admitió también que por su oficina se recibían los reclamos más variados sobre falta de prestaciones, por lo que debía intermediar ante Tonón. "Queríamos que el afiliado tuviera información", explicó en relación a su tarea y se conmovió hasta las lágrima al recordar los problemas de algunos afiliados.

La última testigo fue la afiliada Valeria Díaz, quien contó que debía viajar a La Plata para hacer un tratamiento de fertilidad; porque no había una dependencia en la Ciudad.