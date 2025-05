A qué juega Juan Grabois: pronóstico de ruptura y lista propia en octubre

En cada aparición pública, cada acto político o entrevista televisiva, el líder de Patria Grande no pierde oportunidad de mandar mensajes al corazón de la interna peronista con una amenaza fundada en el poder de daño que tendría para el peronismo una candidatura suya a diputado nacional con lista propia en octubre.

Pero, en ese camino, Grabois tendrá que enfrentar un dilema sobre el que por ahora no da señales. Como socio menor de Unión por la Patria, su espacio, Patria Grande, tendrá que sentarse en una eventual mesa de negociación para la renovación de los legisladores provinciales de su fuerza. ¿También amenazará en esa instancia con jugar con lista propia?

En la cuenta regresiva al inicio del calendario electoral bonaerense y nacional, Grabois multiplica sus apariciones por el conurbano. El viernes pasado estuvo en Quilmes, donde, además de vaticinar que no habrá acuerdo último entre CFK y Kicillof, volvió a tomar distancia de los temas de agenda de la interna bonaerense y ratificó que Patria Grande será una opción.

Que el fuego de Evita nos llene de coraje para la resistencia, la conquista del poder y la ejecución del tercer plan quinquenal. Con los pies en el barro, sangre en las venas e ideas en la cabeza, por la felicidad de sus descamisados y la grandeza de su nación. pic.twitter.com/GPKEEWuTH8 — Juan Grabois (@JuanGrabois) May 8, 2025

"Les aviso a todos los militantes políticos que no se avivaron todavía, en la provincia de Buenos Aires no va a haber unidad. Pero ese no es el problema, el problema es cómo quedamos parados para 2027", dijo, ante un centenar de militantes. “Me mandan encuestas y parece que hay un montón de gente a la que le caigo bien, y salvo que Cristina se postule para diputada nacional, entones el que sigue soy yo. A Cristina la vamos a respetar”.

Los voto de la PASO 2023

Grabois ya le avisó a CFK sobre su decisión el año pasado. La experiencia de las PASO 2023, cuando se presentó y perdió a manos de Sergio Massa, le permitió dar el salto de referente social a dirigente político con peso propio. "Con dos palitos sacamos un millón de votos", repite el dirigente fundador del MTE. En total, obtuvo más de 1,4 millón de votos en todo el país, con buenos números en territorio bonaerense, donde consiguió más de la mitad del total de ese casi millón y medio.

La posibilidad inquieta al resto del peronismo, hoy enredado en la discusión sobre la unidad. Si hay acuerdo entre CFK y Axel y Grabois va por afuera, la fuga de votos "por izquierda" puede alejar la posibilidad de un triunfo de UxP en octubre.

"La idea es que Juan encabece una lista en la provincia de Buenos Aires. Es un paso pensando en un proyecto presidencial. Eso no quiere decir abandonar la vocación de unidad ni de construir consensos. Simplemente, implica dejar de esperar definiciones de cúpulas y empezar a empujar desde abajo", explican en Patria Grande.

Interna del peronismo

En los últimos meses, el recalentamiento de la interna peronista le permitió a Grabois alimentar su posición equidistante y alternativa a la pelea entre CFK y Axel. Más allá de que haya anunciado que "cortó diálogo" con ambos a partir de los últimos episodios de la pelea, con la ex presidenta sigue habiendo contacto. Como contó Letra P, Cristina intenta contenerlo para que no saque los pies del plato.

Con Kicillof el vínculo es más problemático. En sus últimas apariciones, Grabois lo atacó de frente cuando salió a cuestionar el proyecto impulsado por legisladores que responden al gobernador para eliminar el límite a las reeleciones de legisladores e intendentes. Pero, a la vez, ensaya una defensa de AK contra quienes, dice, operan contra el gobierno. "El gobierno de la provincia es nuestro gobierno y de cómo se desarrolle este gobierno va a ser el próximo”, repite.

Legislatura bonaerense

El intento de un camino propio equidistante sacudió la convivencia de los legisladores que le responden con el resto de los bloques de UxP. En la Legislatura bonaerense, el senador Federico Fagioli, referente de Patria Grande en PBA, protagonizó varios cruces por ejemplo con Facundo Tignanelli, el embajador de Máximo Kirchner.

Por eso, la gran incógnita es cómo operará ese posicionamiento del Patria Grande a la hora de la negociación por los lugares en las listas. El espacio de Grabois tiene en la Legislatura bonaerense además de la de Fagioli, la banca que ocupa en Diputados Lucía Klug, que termina mandato este año. Y deberá llevar adelante esas negociaciones para retener los espacios que consiguió en 2021.

En ese marco, ya hay actores dentro de Unión por la Patria que cuestionan ese posible acuerdo. Si Grabois amenaza con ir con lista propia en octubre, dicen, debería competir también por fuera en la elección de septiembre.