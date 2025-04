Sin contacto con Juan Monteverde, Juan Grabois visita Santa Fe para darle envión a sus listas

Juan Grabois acompañará a Restagno, precandidato a concejal en Santa Fe, y no se verá con Juan Monteverde

Grabois estará el sábado en Rosario para acompañar a Regina “Refi” González , quien encabeza la lista de Patria Grande en la interna del PJ . El cierre de campaña, en formato festival, se hará frente al Monumento a la Bandera. Al día siguiente estará en la ciudad de Santa Fe donde, con el mismo formato, se mostrará con “Tati” Restagno , el precandidato de la lista Santa Fe Humana, que no participa en la interna justicialista sino con un sector de la centroizquierda.

De los cierres de campaña no participará ningún candidato a convencional, ni siquiera Monteverde que encabeza la lista oficial del PJ. No es un dato menor, ya que con el líder de Ciudad Futura Grabois supo tener una sintonía que en los últimos años sufrió interferencias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatriaGrandeArg/status/1906100329629786159&partner=&hide_thread=false "Dirimir las diferencias de cara al pueblo para construir unidad con coherencia y salir del laberinto."@juangrabois desde Chivilcoy. pic.twitter.com/5Tq5QdPsnP — Patria Grande (@PatriaGrandeArg) March 29, 2025

El dirigente social vendrá con un mensaje al interior de su espacio sobre la necesidad de la unidad entre las distintas tribus para enfrentar al presidente Javier Milei y que eso debe replicarse en Santa Fe. En las últimas horas explotó contra la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof: “Estamos hace un mes en esta discusión desgastante y estúpida”, apuntó en Cenital.

En esta visita no se reunirá con dirigentes provinciales, aunque en su círculo íntimo no descartan que eso ocurra más adelante. Hace cerca de un mes estuvo en Rosario presentando su libro y allí dejó entrever ciertas rispideces con Ciudad Futura. Previo al cierre de listas, Grabois tuvo encuentros con algunos sindicatos y tribus que hoy integran la lista peronista, en pos de acercamientos electorales que luego no llegaron a buen puerto.