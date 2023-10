Elisa Carrió guarda un silencio sugestivo desde la noche de las primarias, cuando perdió quien era su candidato en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta . La fundadora de la Coalición Cívica argumentó un problema de salud para recluirse en su casa, renunciar a su postulación en la boleta del Parlasur y no volver a opinar en público , una actitud que genera intriga sobre qué hará los próximos meses en caso de que Juntos por el Cambio quede afuera de la disputa electoral.

Carrió no volvió a involucrarse en la campaña. López aseguró a Letra P que solamente se mete para resolver algunos “temas operativos” y que desde las primarias ella decidió no hablar de política ni con él ni con los demás referentes del espacio. “Lilita entregó mucho más que el resto de los políticos en los últimos años, puso el cuerpo y eso tuvo un costo. Hoy debe cuidarse, sobre todo del estrés, así que no está participando”, explicó el diputado.