A horas de la mesa, Fernández hace peronismo explícito en su miniconurbano

Fernández comenzó el año llevando su plan ReivindicAR a distintos puntos del conurbano bonaerense, aunque en relativa soledad, acompañado sólo por un par de leales. No obstante, con el correr de las semanas y luego de la reunión que encabezó en Olivos con intendentes de la Primera y la Tercera secciones electorales , el vínculo, al menos con un grupo, comenzó a fluir con mayor naturalidad, hecho que quedó demostrado el pasado viernes, cuando muchos de ellos lo acompañaron en un acto en Berazategui organizado por el intendente de ese distrito, Juan José Mussi .

https://twitter.com/Andreswatsonok/status/1624118913041588224 Acompañé al Presidente @alferdez y al Intendente @jjosemussi en la firma del convenio para construir la sede de @UNAJ_oficial en Berazategui, una nueva iniciativa de un Estado presente que apoya un camino que construye inclusión, justicia social e igualdad de oportunidades. pic.twitter.com/9yb4QaRduW — Andrés Watson (@Andreswatsonok) February 10, 2023

No es la misma la posición del gobernador, Axel Kicillof, quien, con el diálogo cortado con el Presidente, insiste en su postura de no concurrir a los desembarcos de Fernández en el territorio que gobierna. No estará este miércoles en Florencio Varela ni estuvo en los nueve actos anteriores.