Las figuras del conurbano que no dejaron al Presidente soñando solo

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En medio de la interna feroz del Frente de Todos (FdT) que tiene en el centro de la escena su eventual candidatura a la reelección, el presidente Alberto Fernández logró, de la mano del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, un desembarco en el conurbano bonaerense con volumen y peso político gracias a la presencia de un grupo de intendentes que fueron a dar su apoyo. “No me dejen soñando solo”, dijo el jefe de Estado desde el escenario. Hubo, sí, más acompañamiento que las veces anteriores, pero también ausencias notorias: el gobernador Axel Kicillof volvió a pegar el faltazo y tampoco se acercaron la intendenta vecina, la camporista Mayra Mendoza (Quilmes); la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

“Sueñen conmigo, no me dejen soñando solo, démosle a cada argentino lo que le corresponde, y a los compañeros y compañeras, unidad”, exclamó Fernández en los últimos minutos su discurso de 22 minutos, en el marco de su gira federal con el plan ReivindicAR, con el que defiende su gestión.

La muestra de apoyo de un sector de los intendentes se da a una semana de la reclamada mesa nacional del Frente de Todos, convocada para el jueves 16 y sobre la que hay más dudas que certezas.

La presencia del Presidente en Berazategui se suma a una saga de visitas al conurbano en las que brilló por su ausencia el respaldo de los territoriales y, fundamentalmente, de Kicillof. Hizo ese tour prácticamente en soledad, solo acompñado de los leales de siempre: el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Este jueves al mediodía, en una jornada calurosísima de 36 grados, llegaron al acto intendentes de todas las tribus: Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Julio Zamora (Tigre), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Alberto Ramil (Escobar), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Beriso). También, las intendentas Blanca Cantero (Presidente Perón - Frente Renovador) y Mariel Fernández (Moreno - Movimiento Evita). También estuvieron presentes el diputado Julio Pereyra, mandamás de Florencio Varela, y el diputado bonaerense e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Las presencias fueron pura y exclusivamente un gesto político. El grupo de intendentes no tenía ningún motivo de gestión para estar allí, ya que el acto se trataba sólo de medidas que benefician a Berazategui: la firma de un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en ese distrito, entrega de mobiliario para escuelas y de materiales deportivos para clubes. Tras el acto, la rosca continuaba al momento de publicarse esta nota: Mussi había organizado un almuerzo, tras lo cual llevó al mandatario a dar una charla al PJ local.

La contracara fue marcada por la ausencia de Kicillof, quien por novena vez consecutiva decidió no participar de una actividad del Presidente en el territorio que gobierna. Como reveló Letra P, la relación entre ambos está rota hace tiempo y el diálogo es sólo protocolar y circunstancial. Estaba anunciada la presencia de Magario, pero no fue de la partida. Insaurralde y Mendoza decidieron no participar; tampoco habían estado en la cena que el Presidente organizó días atrás en Olivos para intendentes de la Primera y la Tercera secciones electorales.

Este viernes, Mendoza envió de emisario al secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales Alberto De Fazio. Otros que mandaron emisarios fueron el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien se encuentra de vacaciones y en su lugar Alejo Chornobrof; y el jefe comunal de Pilar, Federico Achaval, que tuvo como representante al secretario de Gobierno del municipio, Santiago Laurent.

En la comitiva de Fernández, estuvieron Katopodis, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la secretaria de Deportes de la nación, Inés Arrondo.