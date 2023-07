2001-Gate: la oposición se acoraza para evitar que la interna derrame sobre Buenos Aires

Quienes buscan despegarse de lo que se impone como una interna feroz de los precandidatos nacionales son los dirigentes bonaerenses, que tienen una disputa más amigable detrás de las figuras de Diego Santilli y Néstor Grindetti , precandidatos a la gobernación de Buenos Aires en los campamentos de Larreta y Bullrich, respectivamente. El objetivo es que la sangre no derrame en la provincia, donde hay acuerdo de no golpear debajo del cinturón y de convivir en unidad después de las PASO del 13 de agosto: “Al otro día de la elección tenemos que estar todos trabajando juntos”, dijo a Letra P un intendente radical. Por eso, en territorio bonaerense, la dirigencia esquiva el bulto cuando se la consulta por el 2001-Gate de estas horas.

Ante la consulta de este medio, diez intendentes bonaerenses de JxC prefirieron el silencio con el argumento de no alimentar el fuego cruzado de la plana mayor y poder concentrarse “en la campaña para no herir a nadie”. “Antes de las PASO no quisiera hacer declaraciones sobre temas que no sean locales”, respondió un alcalde. Otro: “No estamos metidos en ese tema, estamos enfocados 100% en la ciudad”; otros adhirieron al silencio con un par de doble tildes celestes ante las consultas vía whatsapp.