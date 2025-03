Axel Kicillof vs. CFK: la interna peronista, una cuerda al filo de cortarse

Unión por la Patria.

La presencia de los representantes legislativos de Axel Kicillof en el recinto de la Cámara de Diputados para defender la suspensión de las PASO hizo subir la tensión del bloque de UP, que no tiene resuelta su posición. La ausencia del massismo y de la tribu de CFK abrió una ventana de dudas respecto a la continuidad de la bancada tal como existe hasta hoy.

La tropa kicillofista bajó a la sesión especial que había pedido La Libertad Avanza y que no reunió el cuórum para tratar los proyectos de suspensión y eliminación de las PASO. Así y todo, los libertarios se fueron satisfechos con las más de 30 bancas ocupadas sobre las 47 que precisaban para iniciar la sesión. No esperaban la presencia de ese sector de UP, a diferencia de los bloques del radicalismo disidente y Unión Renovación y Fe que en principio iban a estar.

Fuentes de UP le admitieron a Letra P que el episodio de este jueves tensionó al máximo el vínculo del kicillofismo con las otras dos vertientes del peronismo, y que este podría ser el último paso antes de la ruptura. Entienden que Kicillof viene lanzando desafíos políticos a cuentagotas al resto de la coalición, pero que la presencia de su tropa legislativa en el recinto de la cámara baja sin haber definido una postura común entre todas las partes dejó la olla al máximo hervor.

Tignanelli.JPG Facundo Tignanelli y Susana González. Lo que pasa en la Legislatura no se resuelve en la Legislatura El argumento es que nada de lo que se vota en la Legislatura se define en la Legislatura. Con ese postulado, dicen en UP, la decisión de bajar al recinto para defender la suspensión de las PASO no fue idea de ninguno de los 11 representantes del gobernador en la cámara baja. Si bien reinó el silencio después de la breve sesión en minoría que se realizó este jueves, nadie ocultaba el enojo con esa tribu que, antes de la reunión de bloque, armó un mitin en soledad.

Un diputado kicillofista dijo después de la sesión en minoría (un recurso que puede utilizarse cuando la sesión se cae por falta de cuórum) que la idea de UP era discutir la suspensión de las PASO el próximo jueves 27 de marzo, pero que la convocatoria de LLA apuró los asuntos que el peronismo no tiene resueltos. Fuentes justicialistas arman una especie de deadline para los próximos siete días, en los que buscarán resolver cuatro puntos centrales: PASO, desdoblamiento, reelecciones indefinidas y, dependiendo de cómo resulten esos tres ejes, se verá el último, si hay ruptura o no del bloque.

Susana Gonzalez.JPG Susana González, miembro de la tropa de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense. En un sector de UP le restan importancia a la conducta del kicillofismo en la sesión y muestran un antecedente. A principios de 2024 los diez diputados massistas se ausentaron del recinto, en respaldo a los intendentes del Frente Renovador que estaban en plena puja con Kicillof por el desembolso de fondos. Aquello se ordenó rápidamente y la bancada mostró una postura sólida y uniforme a lo largo de todo el año, a pesar de las diferencias y las tensiones que se dieron puertas adentro. Varios legisladores no kicillofistas confían en que eso mismo pueda suceder después del episodio de este jueves. Las críticas del PRO y La Libertad Avanza Los bloques del PRO y LLA, que empezaron a trabajar en conjunto después de la foto entre Diego Santilli y Cristian Ritondo con Javier Milei, manifestaron su rechazo a la conducta del oficialismo que no puede dirimir su interna y, por lo tanto, mucho menos ponerse de acuerdo para avanzar en la suspensión de las PASO. Así lo manifestó la diputada amarilla Julieta Quintero Chasman, que le sugirió a UP que “resuelvan sus problemas en terapia, no con todos nosotros de testigos”. sesion diputados_0007.JPG Julieta Quintero Chasman, del PRO. También mostró su fastidio el jefe del bloque libertario, Agustín Romo, quién sostuvo que “el peronismo y el radicalismo no bajaron. Y están acá. Más tarde se juntan a hablar de la dictadura. Siempre en lo importante”. En la misma línea, el libertario Guillermo Castello, desafió al peronismo en un posteo que realizó en sus redes sociales una vez finalizada la sesión en minoría: “No se anima a dar el debate” Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/grcastello/status/1902738198394016226&partner=&hide_thread=false Es la sesión especial que pidio el bloque de LLA para suspender/eliminar las PASO.

Lamentablemente el kirchnerismo y sus socios no quieren dar quorum para su tratamiento. No se animan a dar el debate. pic.twitter.com/CfXZ1NvY0w — Guillermo Castello (@grcastello) March 20, 2025

