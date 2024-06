Una secundaria abierta al cambio en la provincia de Buenos Aires

El ex Ministro de Educación porteño @narodowski habló con @claudiosavoia y equipo en #ModoPlager sobre la medida tomada en provincia. "Combina inclusión con calidad y me parece bueno, hay que ver como lo implementan", afirmó. https://t.co/7YvLMhFf36

En ese sentido, la iniciativa parte de un principio fuerte: desprimarizar el ciclo. Apuntar a jóvenes más responsables, situados en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, con una autonomía que antecede, desde el punto de vista formativo, a los formatos educativos de la formación superior. En esa línea, se propone eliminar la repitencia, actualizar los contenidos (en un proceso de dos etapas: 2025/2026) para incorporar nuevos conocimientos ligados al mundo digital (robótica, computación, etc.), reforzar las trayectorias educativas con asistencia docente y recuperar la calificación numérica.

Excelente medida en la Pcia de Buenos Aires. Todas las investigaciones disponibles coinciden en que repetir un año NO GARANTIZA más aprendizajes. Sólo profundiza el desaliento y promueve el abandono. @AlbertoSileoni @Kicillofok @GustavoJGalli Bravo.

Es decir, la reforma se dirige a conformar una secundaria moderna, abierta, que no será más fácil, pero que trabajará enfocada en los alumnos que la transitan más que en los compartimentos estancos y las sanciones. Está probado, así lo indicaban los estudios nacionales e internacionales, que la repitencia no solo no mejoraba los desempeños educativos sino que fomentaba, indirectamente, el abandono.

En un momento de cambios sistémicos apalancados en el mundo digital, lo peor es dejar todo como está. Como decía el gran comunicador Marshall McLuhan en La galaxia Gutenberg, lo menos aconsejable para enfrentar este torbellino tecnológico es resistirnos. Inspirado en el famoso cuento de Edgar Allan Poe, Un descenso al Maelström, el pensador canadiense sugería que para salir a flote hay que dejarse llevar por la corriente. Es evidente que esa corriente desafía fuertemente a la escuela. A su alrededor, a diferencia del mundo del siglo XIX, se ha constituido un sistema hiperconectado y sobreinformado, y la escuela ya no es el fuerte frente a la barbarie que imaginó Sarmiento, sino un nodo más dentro de una retícula abigarrada y compleja. En este contexto dominado por los algoritmos, la big data y las plataformas, la escuela más que volcar contenidos tiene que brindar a los alumnos las herramientas para descifrar el mundo.