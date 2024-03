La educación de Javier Milei: vouchers, desinversión y mercado electoral

Después de 100 días de licuadora y motosierra en el ámbito educativo no hay más que pérdidas. Réplica del presupuesto 2023, funcionarios sentados arriba de las partidas que no se ejecutan, congelamiento de salarios, caída del FONID, destierro de la paritaria nacional, desfinanciamiento de programas exitosos como Canal Encuentro o Pakapaka, desinversión tecnológica, vaciamiento de las universidades públicas. Es difícil encontrar un área del gobierno nacional que no sea un páramo, pero la educación es quizá uno de los ámbitos donde esto más se nota.