Reforma laboral: no es modernización, es un retroceso al siglo XIX

El gobierno nacional impulsa un proyecto de reforma laboral que, lejos de representar una actualización acorde a los desafíos del siglo XXI y a favor de la clase trabajadora, constituye un intento explícito de desandar derechos históricos y empujar a la Argentina hacia un modelo de relaciones laborales propio del siglo XIX. Bajo el rótulo engañoso de “modernización”, se esconde una ofensiva profunda contra el trabajo, la organización sindical y, en última instancia, contra la democracia .

Lo que está en juego es un cambio estructural en la forma en que se conciben el trabajo y los derechos sociales en nuestro país. La posible eliminación de las paritarias libres, el vaciamiento del régimen de indemnizaciones y la restricción o prohibición de las asambleas gremiales revelan con claridad el sentido del proyecto: debilitar deliberadamente el poder colectivo de las y los trabajadores para imponer un sistema de precariedad extrema, salarios a la baja y relaciones laborales individualizadas.

La historia argentina demuestra que cada vez que se avanzó contra la negociación colectiva y la organización sindical, el resultado fue una mayor concentración de la riqueza, el deterioro de las condiciones de vida y el aumento de la desigualdad. Las paritarias no son un privilegio sectorial, sino una herramienta democrática que permite equilibrar una relación estructuralmente desigual entre capital y trabajo. Su eliminación implicaría dejar a millones de trabajadores librados a la imposición unilateral del empleador.

Lo mismo ocurre con la indemnización por despido , presentada por el gobierno como un “costo” que obstaculiza el empleo. En realidad, se trata de una garantía mínima frente al despido arbitrario y una de las pocas herramientas que desincentivan la rotación permanente y la precarización. Sin indemnización, el despido se vuelve una amenaza cotidiana y el miedo reemplaza a los derechos.

La reforma también apunta a borrar conquistas que hoy parecen naturales pero que fueron el resultado de décadas de luchas: las vacaciones pagas, el descanso semanal, la jornada laboral de ocho horas y las normas básicas de protección en el lugar de trabajo. Quitar estos derechos no genera más empleo ni más productividad; genera explotación, informalidad y exclusión. La evidencia internacional y la experiencia nacional son contundentes al respecto.

Este avance regresivo se produce, además, en un contexto económico y social crítico. Durante los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza, se perdieron 278.000 puestos de trabajo formal y cerraron más de 21.000 empresas en todo el país. Estos números no son una estadística fría, representan familias sin ingresos, comunidades enteras golpeadas y un entramado productivo que se desarma día a día. Frente a este escenario, el gobierno elige profundizar el ajuste sobre quienes viven de su trabajo, en lugar de impulsar políticas de desarrollo, producción y empleo.

La reforma laboral no apunta a revertir esta situación, sino a consolidarla. Forma parte de un modelo económico que debilita la industria nacional, favorece la especulación financiera y promueve un esquema de salarios bajos como supuesto factor de competitividad. Pero un país que compite bajando salarios es un país que renuncia a su desarrollo, a su soberanía productiva y a la posibilidad de construir una sociedad más justa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2018807052890480903&partner=&hide_thread=false Las centrales sindicales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores resolvieron este martes convocar a un paro nacional con movilización al #Congreso para el cuando trate la reforma laboral que propone el Gobierno



Bullrich, jefa de LLA en el Senado, había confirmado minutos… pic.twitter.com/rNMXEAkipf — LETRA P (@Letra_P) February 3, 2026

Una Argentina más desigual

En este marco, el intento de maniatar al movimiento sindical no es casual. Las organizaciones de trabajadores han sido históricamente un dique frente a las políticas de ajuste y exclusión. El intento de debilitarlas es condición necesaria para imponer un programa de disciplinamiento social, donde la protesta sea criminalizada y la organización colectiva, deslegitimada. Cuando se ataca al sindicalismo, no solo se atacan a los trabajadores organizados, sino a toda la sociedad.

Por eso la resistencia a esta reforma excede a los sindicatos y convoca al conjunto del pueblo argentino. Está en juego el tipo de país que queremos ser, basado en el trabajo digno, la producción nacional y la justicia social frente a la propuesta de Javier Milei de más precariedad, desigualdad y exclusión.

No estamos frente a una reforma laboral. Estamos frente a un intento de regresión histórica que busca desarticular derechos, disciplinar a la sociedad y consolidar un modelo económico injusto y excluyente. Frente a este retroceso, la única respuesta posible es más unidad, más organización y más lucha colectiva. Porque los derechos no se negocian, se defienden.