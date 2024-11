Redes sociales: ¿qué tienen los creadores digitales que los políticos y los medios no entienden?

El cambio en los hábitos de consumo de información y entretenimiento no es un fenómeno nuevo, pero su aceleración en los últimos años ha obligado a redes sociales , medios y comunicadores a adaptarse constantemente. En este contexto, el caso del mexicano Jacobo Wong , un creador de contenido que lidera los rankings de podcasts informativos en Spotify México , ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las transformaciones en la comunicación y lo que pueden aprender de ello quienes trabajamos en comunicación política .

Wong no es un periodista ni representa a un medio tradicional. Su contenido, originalmente pensado para YouTube, combina análisis de noticias, opinión y un estilo personal que conecta directamente con su audiencia. Sin seguir los manuales rígidos de los noticieros clásicos, su capacidad para interpretar la actualidad desde una narrativa desenfadada, cercana y visual lo ha posicionado por encima de programas creados específicamente para Spotify por medios establecidos como La Vanguardia o Bloomberg. Este logro es aún más significativo si consideramos que su material no estaba diseñado inicialmente para esa plataforma, lo que refuerza la idea de que el éxito no radica en el formato, sino en la capacidad de adaptación y conexión con el público.