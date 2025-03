Peronismo, unidad y futuro

El peronismo, junto pero no revuelto

Unidad del campo popular para defender a nuestro pueblo de este gobierno. Es el único camino. Ahí me van a encontrar. pic.twitter.com/vHIiMriOfo — Sergio Massa (@SergioMassa) March 15, 2025

Conviene en primer lugar que no confundamos unidad con rejunte. No es lo mismo alcanzar la unidad, mediante el acuerdo en torno a un objetivo común, que, como se dice habitualmente, “estar todos en la misma bolsa” sin explicitar el motivo que nos aglutina. La historia reciente nos demuestra que la unidad sin claridad de objetivo no arroja los beneficios esperados.