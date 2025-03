Furia en el entorno de Axel Kicillof por el proyecto K de elecciones concurrentes

“Rompieron todo”, repitió la fuente consultada por este medio, al culpar al kirchnerismo. “Lo tendrán que explicar”, agregó.

En cambio, no brindó pistas sobre el camino que tomará ahora Kicillof con este abierto desafío, después de las dos cumbres sin definiciones que había compartido con otros socios del espacio, una con Máximo Kirchner hace dos semanas y la última, el domingo, a la que se había sumado Sergio Massa en La Plata. Al cierre de esta nota, el gobernador estaba reunido con su tropa en calle 6.

La advertencia de Axel Kicillof

Como contó Letra P, ante la falta de acuerdos, este martes Kicillof hizo hincapié en que la competencia para poner fecha a la elección era suya. “La suspensión de las PASO, que es lo que pedimos, viene atada al resto del cronograma electoral. Estamos tratando de llegar a una solución”, señaló el mandatario, frente al reclamo para que fije las fechas que viene no sólo desde adentro del peronismo sino desde gran parte de la oposición.

“Es responsabilidad mía fijar el calendario electoral. La Constitución de la provincia lo establece, pero eso no significa que lo haga de manera intempestiva”, avisó. Hace semanas que, como gesto de buena voluntad hacia CFK, el gobernador desliza que no la decisión de desdoblar no la tomaría de manera unilateral. Eso era antes de que, según su entorno, el kirchnerismo rompiera todo.